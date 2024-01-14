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《單身即地獄3》人間清醒10金句：我不想和不清楚自己要什麼的人走下去

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實習記者施至真／綜合報導

韓國人氣戀愛實境秀《單身即地獄3》以更火辣的姿態於Netflix回歸！從開播就話題不斷，第三季與前兩季相比，參加者的性格都更直接、坦率，讓劇迷們十分投入，如今收官後，除了配對成員到底有沒有真的在一起，經典語錄也成為節目中的最大亮點，以下10句人間清醒金句，完全引起劇迷們共鳴！

＃你可以多去認識一些人，如果有更好的人選，你或許會選擇他，但我也會盡力在妳面前博取青睞。

＃我不想和這麼不清楚自己想要什麼的人，繼續走下去。

▲單身即地獄。（圖／翻攝IG）

▲《單身即地獄3》開播到收官都話題不斷。（圖／翻攝IG@joymingzi_，下同）

＃我認為把自己的感情都表達出來，這樣就夠了，我一直坦然面對自己的感覺，所以沒有後悔。

＃如果不在這裡把話講開，就不會有什麼進展。我們好像繞了一大圈，然後連最後這段過程都不容易，「為什麼會這麼不容易？」我一直有這種想法，明明是條漫長又混亂的路，但我卻很喜歡。

▲單身即地獄。（圖／翻攝IG）

＃你現在應該踏出那一步，去做你想做的事，自私一點也沒關係，因為剩下的時間不多了。

＃我們一開始一起來到地獄島，跟你度過了最多時光，也聊了很多，從你身上學到很多，會是很美好的回憶。

▲單身即地獄。（圖／翻攝IG）

＃不管害不害羞，就只想把自己現在的感覺都說出來。

＃感覺我們繞了一大圈又重新相遇了。

▲單身即地獄。（圖／翻攝IG）

▲《單身即地獄3》高顏值成員讓人看得欲罷不能。（圖／翻攝IG@hazelchoiii）

＃我們的時間點不斷錯過，真的非常痛苦，但我很開心能繞一大圈後，還有機會和你聊這麼多，我覺得非常幸福，應該永生難忘。

＃能和你一起在地獄島生活，也很愉快又美好！

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關鍵字：

單身即地獄3, Netflix, 尹廈情, 崔惠善, 李官熙, 曹旻志, 地獄島, 天堂島

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