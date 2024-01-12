46歲潔西卡雀絲坦美暈！抓皺禮服釋放火辣身材　安海瑟薇開深U比美

記者鮑璿安／外電報導

41歲好萊塢女星安海瑟薇 （Anne Hathaway）於台灣時間今12日出席美國國家評論協會獎（National Board of Review Awards），再次為大家展現了眼前為之一亮的紅毯造型，她以性感的黑色低胸禮服現身，另一焦點則是女星潔西卡雀絲坦，兩人皆展現出熟女的迷人韻味。

▲安海瑟薇穿Giorgio Armani 的禮服出席美國國家評論協會獎。（圖／路透）

安海瑟薇的典禮造型總是能在個人風格中尋找新意，最新演繹來自Giorgio Armani 的禮服，復古的黑色素面裙身中，用以細膩的光澤感裝飾和刺繡雕花，增添隆重氛圍，在安海瑟薇演繹下，一頭溫婉披肩長髮加持，露出迷人的鎖骨曲線，而別緻的深U和收腰廓形完美包覆勻稱體態，透過腰間兩側的鏤空設計露出肌膚，帶來一絲變化性，整體造型吸睛又不失典雅。

▲潔西卡雀絲坦選擇Vivienne Westwood 標誌性的抓皺廓形禮服 。（圖／路透）

同場完美凍齡的還有46歲女星潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain），她選擇Vivienne Westwood 標誌性的抓皺廓形禮服，戲劇性的硬挺線條感，中和了性感氛圍，更呈現出如夕陽般，從紫化作紅的漸層色調，潔西卡雀絲坦無懈可擊的體態，以完美的金髮呼應，打造出女神氣場。

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