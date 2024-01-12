40歲陳妍希童顏像高中生！補氣血、早餐食譜大公開

記者李薇／台北報導 圖／yanxi531 IG

憑藉電影《那些年，我們一起追的女孩》爆紅的陳妍希婚後較少出現在螢光幕前，專心在家裡帶孩子，日前曝光為兒子慶生的畫面，只見她雖然已經40歲，但狀態依舊像是少女一樣逆齡，最近她就分享自己抗老化的秘訣，快一起學起來。

Tips 1：內補氣血

陳妍希認為，氣血不足容易讓人老得快，氣血充盈肌膚就會紅潤細膩有光澤，所以她在家都會自製「紅棗蘋果湯」，在快煮壺裡面加入蘋果、紅棗、枸杞、紅糖跟一顆煮熟的雞蛋，加入水之後煮20分鐘即可，可以補氣血、健脾。當然，少吃炸物、生冷的食物，每天盡量早點睡，10點半以前上床，都是很好的習慣。

Tips 2：早起拍八虛

因為身體的這幾個部位很容易不通暢，所以陳妍希每天都會用空心拳，在腋窩、肘窩、腹股溝、膕窩等位置輕輕拍打，先拍左半身、再拍右半身，每個部位大約50下，可以幫助身體循環，變得溫暖、好睡覺。

Tips 3：抗炎抗氧化

陳妍希表示，像是高糖高鹽、高油高脂、高酒精的食物都容易讓身體發炎，因此盡量能少吃就少吃，像是可以抗發炎、抗氧化的食物：莓果類、番茄、刺梨等，就可以適當補充，最近早餐她也會自己打蔬果汁，用蒸好的胡蘿蔔、蘋果，加入半顆檸檬、1勺亞麻籽油、大約一勺的薑黃粉、黑胡椒少許，最後加入水，打成蔬果汁每天早上一杯，對身體很健康。