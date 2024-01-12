fb ig video ETtoday search mobile

你的壓力指數有多高？超準心測分析焦慮來源

>

記者李薇／台北報導

現代人常常都會覺得自己壓力很大，好像快要喘不過氣，很多事情無法解決、人際關係營運兼顧，生活很疲憊，以下這個心理測驗就可以分析你最近的壓力程度，以及可能的焦慮來源，不妨可以自我檢測一下。

Q：你的第一眼看到什麼？

▲心理測驗,占卜,心測,壓力。（圖／小紅書）

A.愛心動，背景不動

B.愛心動，背景動

C.愛心不動，背景動

D.愛心不動，背景不動

A.愛心動，背景不動：壓力指數70%

你的心中多少都會有些壓力，但這些算是迫使你前進、變更優秀的動力，你有著堅毅的性格，是個很有能力以及想法的人，也因為這樣，任何大小事情都需要你的幫忙，瑣事太多，當然很難每一件都盡善盡美，所以給你帶來不小的負擔。

B.愛心動，背景動：壓力指數90%

你可以說是一個完美主義者，對於周遭的人事物都比較敏感，很容易激起心中的火花，別人的無心之舉也常常成為你心中的一塊大石，甚至開始懷疑自己的能力，但其實這些都是你的不自信帶來的負面能量，大膽做判斷、相信自己是很重要的人生課題。

C.愛心不動，背景動：壓力指數50%

你是一個陽光與猶豫並存的人，可以說是性格很極端，有著最快樂的一面、同時也帶著陰暗，所以常常大喜大悲，關鍵就在於你常常把事情看得太重，影響自己的心情，甚至會展露出來，可以說是藏不住心裡的情緒。

D.愛心不動，背景不動：壓力指數30%

這種焦慮的心情其實是有一點隱隱存在的，你感覺得到，但還不足以構成威脅，你也很清楚這是每個人都會經歷過的事情，只要不過分擔心、調整好自己的心態，正向迎接人生的每一個課題，很快陰霾都會散去。

►這三星座老婆超難當！TOP 1桃花超多、脾氣又壞　光封鎖曖昧就處理不完

►「平價版SABON」粉絲瘋搶！超公主玫瑰香等於專櫃打4折超佛

►冷戰太久就會分手三大星座！TOP 1戀愛三分鐘熱度　激情過了很容易忘記對方

關鍵字：

心理測驗, 占卜, 心測, 壓力

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

台日冠軍香水是它！開櫃人潮即爆滿、清新透明感好療癒

台日冠軍香水是它！開櫃人潮即爆滿、清新透明感好療癒

預防感冒5水果潤肺化痰、4大穴位舒緩咳嗽不適　有助阻斷病毒肆虐

預防感冒5水果潤肺化痰、4大穴位舒緩咳嗽不適　有助阻斷病毒肆虐

薄紗快Hold不住美胸！迪麗熱巴辣露纖腰　性感直角肩太優雅

薄紗快Hold不住美胸！迪麗熱巴辣露纖腰　性感直角肩太優雅

第一眼看到什麼？測試你2024年哪方面運氣特別好 2024春妝大玩灰階風！煙灰粉、迷霧棕展現女人自信鬆弛感 祥龍獻瑞小棕瓶送人超貴氣！宮廷景泰藍入激光瓶身好華美 玫瑰粉、燕麥奶行李箱太仙氣！出國返鄉也可以高質感 小S人美心美！全新衛生棉、粉紅拖鞋塞滿紙箱　救援弱勢婦女 第一直覺最想先吃哪個壽司？日網心測分析你本質　激發隱藏特質 別活他人眼光下！「真正的贏家都是長期主義者」突破盲腸

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面