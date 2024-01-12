你的壓力指數有多高？超準心測分析焦慮來源

記者李薇／台北報導

現代人常常都會覺得自己壓力很大，好像快要喘不過氣，很多事情無法解決、人際關係營運兼顧，生活很疲憊，以下這個心理測驗就可以分析你最近的壓力程度，以及可能的焦慮來源，不妨可以自我檢測一下。

Q：你的第一眼看到什麼？

A.愛心動，背景不動

B.愛心動，背景動

C.愛心不動，背景動

D.愛心不動，背景不動

A.愛心動，背景不動：壓力指數70%

你的心中多少都會有些壓力，但這些算是迫使你前進、變更優秀的動力，你有著堅毅的性格，是個很有能力以及想法的人，也因為這樣，任何大小事情都需要你的幫忙，瑣事太多，當然很難每一件都盡善盡美，所以給你帶來不小的負擔。

B.愛心動，背景動：壓力指數90%

你可以說是一個完美主義者，對於周遭的人事物都比較敏感，很容易激起心中的火花，別人的無心之舉也常常成為你心中的一塊大石，甚至開始懷疑自己的能力，但其實這些都是你的不自信帶來的負面能量，大膽做判斷、相信自己是很重要的人生課題。

C.愛心不動，背景動：壓力指數50%

你是一個陽光與猶豫並存的人，可以說是性格很極端，有著最快樂的一面、同時也帶著陰暗，所以常常大喜大悲，關鍵就在於你常常把事情看得太重，影響自己的心情，甚至會展露出來，可以說是藏不住心裡的情緒。

D.愛心不動，背景不動：壓力指數30%

這種焦慮的心情其實是有一點隱隱存在的，你感覺得到，但還不足以構成威脅，你也很清楚這是每個人都會經歷過的事情，只要不過分擔心、調整好自己的心態，正向迎接人生的每一個課題，很快陰霾都會散去。