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Jisoo也超愛的抗皺筆！放包包隨時撫紋、1滴極致快充肌膚

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

從30歲開始就會迎接「斷崖式老化」突然之間就會發現肌膚粗糙、上妝不服貼，甚至開始出現細紋、下垂的鬆弛現象，想即刻保持年輕肌齡，當然刻不容緩，以下就盤點近期多款抗老新作，立刻拯救NG狀態。

＃DIOR 逆時能量超擊抗皺筆，15ml、售價3400元

▲DIOR,MEDITHERAPY,OUI ORGANIC,抗老,保養。（圖／品牌提供）

DIOR在1月剛剛推出的抗皺筆，一上市就立刻洗版IG，精緻小巧的管身讓人隨身攜帶好方便，重點是裡面明星成分喚妍草修護萃取液，搭配大小分子的玻尿酸，就像是肌膚的快充行動電源，秒速為肌膚補充流失能量，一筆過去直接澎潤飽滿，針對臉部最常出現的8大紋路，迅速撫平暗沉，重現年輕澎彈的水潤感肌膚，難怪連Jisoo都愛。

＃MEDITHERAPY 金絲抗老緊緻拉提精華，售價829元

▲DIOR,MEDITHERAPY,OUI ORGANIC,抗老,保養。（圖／品牌提供）

韓系保養品牌MEDITHERAPY推出全新抗老系列，細緻水潤質地的精華，一擠就可以釋放好吸收的水感高效成分，添加奈米液態黃金、膠體金、聚乳酸等，可以全方位帶給肌膚滿滿抗氧化力，全方位提升肌膚彈性，打造完美膚況。

＃OUI ORGANIC 法國絲絨玫瑰時光活膚精華，30ml、售價1970元

▲DIOR,MEDITHERAPY,OUI ORGANIC,抗老,保養。（圖／品牌提供）

專為敏感肌膚打造的法國絲絨玫瑰時光活膚精華，採用99%天然植萃成分，並具有歐盟ECOCERT有機認證，是歷時4年終於研發出來的全新商品，裡面特別添加漢⽅活膚抗⽼活膚專利、Fucogel多感官保濕專利配⽅，能帶給肌膚從裡到外的彈力與光澤。

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關鍵字：

DIOR, MEDITHERAPY, OUI ORGANIC, 抗老, 保養

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