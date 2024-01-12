61歲楊紫瓊穿lululemon打詠春！龍鱗曲線為靈感　新色緊身褲、羽絨衣登場

記者鮑璿安／綜合報導

61歲的奧斯卡影后楊紫瓊事業愛情都豐收，最近更登上lululemon龍年新春廣告，身穿修身運動服打起詠春，架勢十足，而農曆新年新春限定系列以龍鱗為靈感的單品也即將登場。

▲楊紫瓊登上lululemon龍年新春廣告 。（圖／品牌提供）

楊紫瓊身穿lululemon展現61歲的完美身材和狀態，這次短片於浙江景寧和仙都兩地取景，寓意新生和希望的春天，楊紫瓊身兼國際奧委會成員，她認為運動和生活密不可分，此次接受訪問表示，「詠春在我心中佔有特殊的意義。我早在1994年主演電影《詠春》，很榮幸能在三十年後與這些專業舞者合作，透過短片《新春，詠春》重新詮釋詠春。我非常欣賞這次的合作理念，因為能夠在一年四季擁有自己內在的春天，是我們自身的超能力。」

▲Wunder Puff Jacket 女裝外套 。（圖／品牌提供）





▲everywhere belt bag 4 腰包 。（圖／品牌提供）

本次農曆新年新春限定系列，涵蓋服飾、配件包款等，運用龍鱗重疊形成的獨特形狀和曲線為靈感，為經典單品換上新春限定色調，帶來全新色便於活動的高腰緊身褲Align™ 、抵擋寒風入侵的羽絨外套Wunder Puff等，其中一款緞面燈籠袖外套，採用絲滑緞面面料製成，呈現高級光澤感，不僅在運動場合適穿，連日常也百搭，於1月16日起正式開賣。

▲adidas by Stella McCartney 2024春夏系列則提出「廢土戶外風」 。（圖／品牌提供）

adidas by Stella McCartney 2024春夏系列則提出「廢土戶外風」，持續帶來高端運動質感，包含內搭運動內衣、中層的短版長袖上衣和連帽防風夾克，以焦土黃為主調，混搭橄欖綠捕捉土地、植物等大自然色澤，內搭削肩設計的運動上衣與具HEAT.RDY涼感科技的網紗拼接細節的緊身運動褲，營造舒適度。鞋款方面，與 TERREX 共同推出戶外登山鞋，鞋面的特殊防水塗層結合亮麗印花，並採用再生材質製成的EVA中底，提供穩固的抓地力。

