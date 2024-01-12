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IU挑戰櫻花粉金髮太夢幻！5款「韓系髮型範本」根本美髮百科全書

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實習記者施至真／綜合報導

被譽為韓國「國民妹妹」之稱的女星IU，11日在社群曬出一頭櫻花粉金髮造型，立刻引來粉絲熱議，亮眼髮色搭上風靡韓國的羽毛剪，自帶滿滿Y2K氣息的個性髮型，IU也能輕鬆駕馭，堪稱是髮型百科全書！眼看農曆新年將近，想為自己換上新髮型的朋友，以下盤點5款IU絕美的韓系髮型範本，必須筆記起來。

＃羽毛剪

先前IU才剛換上風靡韓國的羽毛剪，有別一般短髮造型，在髮尾處以輕巧的分層剪裁，打造輕盈的髮型輪廓，不僅修飾臉型，微微復古感時髦又大方！這回換上櫻花粉金髮色，隨意展現滿滿Y2K氣息。

▲IU挑戰櫻花粉金髮太夢幻。（圖／翻攝IG@dlwlrma）

▲IU羽毛剪超率性，挑戰櫻花粉金髮引熱議。（圖／翻攝IG@dlwlrma，下同）

＃耳下激短髮

多以長髮、中短髮出鏡的IU，也剪過耳下三公分的耳下激短髮造型，髮尾微澎加上內彎造型，更能凸顯下頜線的弧度；搭上韓妞最愛的空氣瀏海，讓整體造型更俏皮、有活力！

＃及肩中短髮

不少女生擔心短髮過渡期會很難整理，但IU卻將及肩中短髮駕馭得恰到好處，髮尾短至鎖骨的長度確實有些尷尬，可以學IU在髮尾處夾出一個彎，搭配法式瀏海，日常又隨性，看上去也十分清爽。

▲IU挑戰櫻花粉金髮太夢幻。（圖／翻攝IG@dlwlrma）

＃氣質波浪捲

IU最經典的頭髮造型，其中一款就是氣質波浪捲！無論搭配大旁分瀏海，營造成熟小姊姊感，還是像IU在飾演《德魯納酒店》的張滿月社長時的胎毛瀏海，都非常好看。

▲IU挑戰櫻花粉金髮太夢幻。（圖／翻攝IG@dlwlrma）

＃減齡齊瀏海

童顏女神IU雖然已經長得非常嫩，但搭配超減齡的齊瀏海，看起來更像是回到剛出道的稚嫩時期，無論是微厚的齊瀏海造型，還是帶點空氣感的娃娃齊瀏海，都能凸顯她獨有的清新、純淨氣質。

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關鍵字：

IU, 李知恩, 髮型, 羽毛剪, 韓系髮型, 韓妞髮型, 短髮, 中短髮, 中長髮, 波浪捲, 減齡瀏海

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