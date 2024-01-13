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LIFE・經典／從CES窺見透明電視、陪伴機器人的家庭應用趨勢

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▲CES 2024透明電視。（圖／翻攝CES官網、業者提供）

▲CES 2024展出未來居家應用的最新技術與趨勢。（圖／翻攝CES官網、業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

從每年一月舉行的CES（美國消費性電子展）中，我們總能窺見不遠後的科技趨勢，目前幾乎已主導電視最新面板科技的南韓品牌三星與LG，今年也不約而同推出「透明電視」的量產與概念產品，此外在AI的應用上也有著墨，日後我們的居家空間中會有什麼可期待的部分呢？

每年在拉斯維加斯舉辦的CES，其特色在於展場中除了需要高知識概念的科技基礎之外，部分廠商也會發表家用、生活類的最新概念產品，它通常都離我們不遠，也許半年到3年左右，消費者就會見到產品出現在市場中。

▲CES 2024透明電視。（圖／翻攝CES官網、業者提供）

以家中最主要的娛樂之一電視而言，LG在CES展上發表全球首款無線透明OLED電視Signature OLED T，它以透明模式現身在舞台前，提供77吋大的螢幕與4K畫質，支援無線傳輸的OLED T將所有線材整合到一旁的Zero Connect Box無線盒中，讓整體的呈現更加簡潔。

▲CES 2024透明電視。（圖／翻攝CES官網、業者提供）

LG品牌主打透明電視的好處是「可以讓居家設計更有彈性」，電視不一定需要放在特定的牆面或位置，透過這項設計，甚至可以讓電視「隱形」在裝潢內，其實透明螢幕在技術克服上不是很困難的，而原有的黑屏設計也是其來有自，因為透明螢幕的影像呈現會受到後方的擺設被干擾。

▲CES 2024透明電視。（圖／翻攝CES官網、業者提供）

然而，能有多元的選擇永遠是好事，雖然透明螢幕可能沒有想像中如此實用，但LG的長處就是能將之實用化，包括無線技術的傳輸跟整合，以及美學方式的呈現，都是需要下苦心的，相信在之後推出市面，LG也會有更多實用性的方式展現，當然價格的新高也是可以想見。

▲CES 2024透明電視。（圖／翻攝CES官網、業者提供）

另一品牌三星在電視產品上，則是著重於AI如何改變影像顯示產品與家電的應用，品牌的Neo QLED 8K QN900D內建AI處理器「NQ8 AI Gen3」，其AI神經網絡數量為前代的8倍，號稱可將低解析度內容，自動升級至8K畫質影像，且能銳化快速移動的影像，如賽事的球或滑雪時的高速，使畫面更加清晰，智慧抗噪模式Pro也可透過AI分析，優化電視音效。

此外，三星展場也示範了透明電視面板的呈現，雖然並沒有提供「要量產的實體」，也顯示出自家也有透明電視面板的技術實力，出現有趣的較勁對比。

▲CES 2024透明電視。（圖／翻攝CES官網、業者提供）

除了電視之外，兩間韓廠也發表自家的陪伴機器人最新進展，三星於2020年CES首次發表的Ballie，也在今年展示其升級模式，號稱Ballie已進化成AI陪伴機器人，能與其他智慧裝置互動提供客製化服務，包括打理繁瑣事務或將影像與影片投影至牆壁，隨時查看天氣與其他日常生活的重要資訊等。

▲CES 2024透明電視。（圖／翻攝CES官網、業者提供）

LG則是於展期前，就發表旗下居家照顧機器人的最新進展，標榜能以兩輪設計快速移動，採用Qualcomm Robotics RB5機器人平台結合AI，達到學習並進行複雜的對話互動，且可提供人臉識別、連結家用AI設施進行居家照顧。

關鍵字：

CES, 透明電視

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