fb ig video ETtoday search mobile

美妝品有效期限並不是真的？隱藏版小罐子更重要

>

保養品期限。（圖／記者李薇攝）

記者李薇／台北報導、攝影　圖／達志示意圖

過年快到來，美妝品也要大整理，一些不常用、已經用完的空殼，也該清一清，但你知道美妝品的期限怎麼看嗎？什麼東西可丟？什麼又可以留下來呢？這篇一次說清楚。

保養品期限。（圖／記者李薇攝）

＃有效期限代表的意義

很多人買美妝產品都想挑選效期較長，即使多幾個月也會讓人覺得可以多放一陣子，但其實一般看到的效期，是指「未開封可存放的時間」，就是商品在未接觸空氣的狀況下，可以放置的時間，通常液狀的精華、化妝水都可放3年左右，乾粉狀的眼影、蜜粉大多則是5年。

＃真正期限要看小罐子

而美妝品打開之後，因為會接觸到空氣，所以通常使用期限會在更短，即使部分商品會添加防腐劑，也建議越快用完越好，通常包裝上面也會印有一個小罐子的開蓋圖示，上面6M、12M代表的就是打開之後建議存放的月份，液狀多為6個月、粉狀多為12個月，當然最好的方式就是在使用的時候，使用標籤或是簽字筆註明下來，可以更好的掌握使用期限。

▲製造日期,美妝,化妝品,彩妝,保養,。（圖／達志示意圖）

＃效期忘了怎麼辦

女孩的瓶瓶罐罐很多，打開來使用之後，若是沒有特別註記，就常常會忘記，國外有網站「checkcosmetic.net」就提供查詢各品牌的有效期限，只要輸入產品的生產編號，將近有7成的保養品都可以找到效期，但僅供未開封的產品使用，已經開封的建議還是看小罐子比較準確。

＃香水不會過期

因為香水裡面70%的主要成分都是酒精、精油，較不易發霉、腐壞，因此通常不太有過期的問題，只是有可能因為酒精蒸發、溫度、濕度影響稍微改變，影響香味濃度比例，但本身不會壞掉。

▲製造日期,美妝,化妝品,彩妝,保養,。（圖／達志示意圖）

＃存放美妝品技巧

美妝品的有效期限通常是指在正常的環境使用下，可以擺放使用的日期，但是商品的存放位置與條件還是很重要，如果在不適當的環境下使用，還是會加速美妝品變質的速度，像是過高的溫度（太陽直曬）、過濕的環境等等，都可能加速美妝品壞掉的速度，要特別注意。

＃過期美妝可以怎麼處理

過期的美妝基本上是不太建議使用在肌膚上，很容易造成敏感問題，但生活上有不少時刻能派上用場，像是：過期的口紅可以用來擦拭銀飾、過期洗髮精可以拿來洗毛衣、過期乳霜也可以用來擦皮件，都是很實用的智慧方案。

▲製造日期,美妝,化妝品,彩妝,保養,。（圖／達志示意圖）

►這三星座老婆超難當！TOP 1桃花超多、脾氣又壞　光封鎖曖昧就處理不完

►「平價版SABON」粉絲瘋搶！超公主玫瑰香等於專櫃打4折超佛

►冷戰太久就會分手三大星座！TOP 1戀愛三分鐘熱度　激情過了很容易忘記對方

關鍵字：

製造日期, 美妝, 化妝品, 彩妝, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

台日冠軍香水是它！開櫃人潮即爆滿、清新透明感好療癒

台日冠軍香水是它！開櫃人潮即爆滿、清新透明感好療癒

預防感冒5水果潤肺化痰、4大穴位舒緩咳嗽不適　有助阻斷病毒肆虐

預防感冒5水果潤肺化痰、4大穴位舒緩咳嗽不適　有助阻斷病毒肆虐

薄紗快Hold不住美胸！迪麗熱巴辣露纖腰　性感直角肩太優雅

薄紗快Hold不住美胸！迪麗熱巴辣露纖腰　性感直角肩太優雅

第一眼看到什麼？測試你2024年哪方面運氣特別好 2024春妝大玩灰階風！煙灰粉、迷霧棕展現女人自信鬆弛感 祥龍獻瑞小棕瓶送人超貴氣！宮廷景泰藍入激光瓶身好華美 玫瑰粉、燕麥奶行李箱太仙氣！出國返鄉也可以高質感 小S人美心美！全新衛生棉、粉紅拖鞋塞滿紙箱　救援弱勢婦女 第一直覺最想先吃哪個壽司？日網心測分析你本質　激發隱藏特質 乾淨的家就是最好的風水！日常養成「7個微習慣」、家裡久住不亂

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面