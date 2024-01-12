美妝品有效期限並不是真的？隱藏版小罐子更重要

記者李薇／台北報導、攝影 圖／達志示意圖

過年快到來，美妝品也要大整理，一些不常用、已經用完的空殼，也該清一清，但你知道美妝品的期限怎麼看嗎？什麼東西可丟？什麼又可以留下來呢？這篇一次說清楚。

＃有效期限代表的意義

很多人買美妝產品都想挑選效期較長，即使多幾個月也會讓人覺得可以多放一陣子，但其實一般看到的效期，是指「未開封可存放的時間」，就是商品在未接觸空氣的狀況下，可以放置的時間，通常液狀的精華、化妝水都可放3年左右，乾粉狀的眼影、蜜粉大多則是5年。

＃真正期限要看小罐子

而美妝品打開之後，因為會接觸到空氣，所以通常使用期限會在更短，即使部分商品會添加防腐劑，也建議越快用完越好，通常包裝上面也會印有一個小罐子的開蓋圖示，上面6M、12M代表的就是打開之後建議存放的月份，液狀多為6個月、粉狀多為12個月，當然最好的方式就是在使用的時候，使用標籤或是簽字筆註明下來，可以更好的掌握使用期限。

＃效期忘了怎麼辦

女孩的瓶瓶罐罐很多，打開來使用之後，若是沒有特別註記，就常常會忘記，國外有網站「checkcosmetic.net」就提供查詢各品牌的有效期限，只要輸入產品的生產編號，將近有7成的保養品都可以找到效期，但僅供未開封的產品使用，已經開封的建議還是看小罐子比較準確。

＃香水不會過期

因為香水裡面70%的主要成分都是酒精、精油，較不易發霉、腐壞，因此通常不太有過期的問題，只是有可能因為酒精蒸發、溫度、濕度影響稍微改變，影響香味濃度比例，但本身不會壞掉。

＃存放美妝品技巧

美妝品的有效期限通常是指在正常的環境使用下，可以擺放使用的日期，但是商品的存放位置與條件還是很重要，如果在不適當的環境下使用，還是會加速美妝品變質的速度，像是過高的溫度（太陽直曬）、過濕的環境等等，都可能加速美妝品壞掉的速度，要特別注意。

＃過期美妝可以怎麼處理

過期的美妝基本上是不太建議使用在肌膚上，很容易造成敏感問題，但生活上有不少時刻能派上用場，像是：過期的口紅可以用來擦拭銀飾、過期洗髮精可以拿來洗毛衣、過期乳霜也可以用來擦皮件，都是很實用的智慧方案。