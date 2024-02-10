開春前5天是旺財關鍵！初一千萬別宅在家　忌吃稀飯

▲把握春節前5天，讓整年運勢旺起來。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

大年初一開啟新的一年，許多招好運寓意就是要把握時機，順便強化自己新一年的信心，新春期間的前5天，就是調整一整年旺財的關鍵！初一千萬別只宅在家，一定要出去走走，還有一些注意事項通通記起來。

大年初一就是開春，要聚財旺運的話選定吉時，在財運方位放置招財樹、財運畫作等，可以凝聚財氣，而大年初一別只待在家裡，「春」的台語同「剩」，象徵財氣跟食祿有剩餘，「行」則有祝福、聯繫的功能，所以「行春」出門走走是必要的，無論是拜訪親友或是去拜拜都可以，此外多說點吉祥話、給予祝福，也能讓整體氣勢活絡起來。

有句俗語「初一早吃齋，巧贏吃一年菜」，在初一早上吃素、中午開葷，象徵整年菜餚豐盛無缺，注意不要吃稀飯，因為稀飯象徵貧窮，也不要重煮新米，要吃除夕留下來的過年飯。

初二回娘家記得要帶伴手禮，代表自己在夫家過得不錯，同時也可招財回娘家，大年初二也是民間習俗中「做牙」的日子，記得要祭拜在地財神土地公，尤其是家中從商者，初二若是女兒嫁出去後第一次回娘家的「回門」，其回門禮必需要雙數。

大年初三俗稱「赤狗日」，是不宜出外拜年的日子，休養生息為上，所以能好好睡個好覺，不需要一大早起床，這天可以在沐浴時使用淨身鹽，可淨除赤狗日的穢障，且大年初三晚上是「老鼠娶親」的日子，長輩們都會早早睡覺、避免深夜點燈。

大年初四是「接神日」，俗語說「送神早、接神晚」，接神時辰大概將近中午，要準備禮供香燭恭迎諸神回返，所以這天忌出遠門，因要準備迎神回家。初五則是日常作息準備回復正常的日子，此外也是五路財神生日，應要在最早的吉時，打開家中大門和窗戶，並燃香歡迎財神，希望在新的一年財路大發。

且大年初五也要「送窮」，將家中的垃圾通通整理乾淨，但如果有掃地，記得要從外向內掃，表示將金銀財寶掃進家門的意思。