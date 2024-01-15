fb ig video ETtoday search mobile

包・開箱／張震與倪妮時髦加持GUCCI旅行包！雙G圖騰搭螢光新色細節搶先看

>

記者鮑璿安／專題報導

新的一年中帶上全新時髦裝備展開旅程，Gucci 極具代表性的Valigeria 系列透過新任創意總監Sabato De Sarno的視角揭開華麗篇章，當中Gucci Savoy箱包系列以大膽搶眼的螢光色新元素強勢登場，為義大利工藝美學注入新活力，《ET FASHION》特別搶先開箱旅行全新單品，解析背後的設計亮點。

▲gucci 旅行 。（圖／品牌提供）

▲硬殼行李箱是Gucci旅行系列經典作 。（圖／品牌提供）

Gucci與旅行的關聯頗深，故事始於1800年代，當時年輕的品牌創辦人Guccio Gucci遠赴倫敦，在Savoy Hotel 薩伏伊酒店任職電梯服務員，看見來自各國的遊客、時尚名流，激發他成立精品Gucci。隸屬Gucci Valigeria旅行世界的Gucci Savoy系列，以雙Ｇ圖案、織帶、條紋等元素為主打標誌，同時推出軟包與硬箱兩種設計，硬殼旅行箱則搭配Gucci基因中的象徵馬術文化的Web紅綠、藍紅藍織帶及皮革飾邊，系列品項涵蓋登機行李箱、大容量拉桿行李箱，更帶來各款托特包、衣物袋、腕表收納包與化妝包，一應俱全滿足多樣旅行需求。

▲gucci 旅行 。（圖／品牌提供）

▲gucci 旅行 。（圖／品牌提供）

▲gucci 旅行 。（圖／品牌提供）

▲張震與倪妮攜手展演全新GUCCI VALIGERIA旅行世界形象廣告 。（圖／品牌提供）

此次全新GUCCI VALIGERIA旅行世界形象廣告，更邀請演員張震與倪妮一同演繹經典Gucci Savoy箱包系列，在攝影師 Anthony Seklaoui 拍攝中，兩人以休閒打扮在機場中穿梭，如偶遇般的視角，示範最日常且舒適的機場時尚。 

▲gucci 旅行 。（圖／品牌提供）

▲gucci 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Valigeria 系列精選旅行全新單品 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

在創意總監 Sabato De Sarno 的操刀下，設計語彙更加豐富年輕化，全新包款加入了大膽活潑的螢光色皮革飾帶，覆蓋於可調節手柄、鑰匙扣和證件套上，吊牌上繪製的俏皮電梯服務員則為了致敬創辦人Guccio Gucci，並於細節處寫著「Gucci Firenze 1921」字樣，一一呈現現代和復古基調的美妙融合。

▲IU、朴載範 。（圖／翻攝自IG）

▲IU（右）、朴載範以相同的自拍姿勢帶貨訂製款GG Supreme印花旅行袋 。（圖／翻攝自IG）

此系列也將續寫螢光色元素，帶來更多粉色、黃色、藍色等色調的旅行單品，值得期待的是，還未發售的（預計4月上市）特別訂製款GG Supreme印花旅行袋已經來到品牌代言人IU李知恩、Jay Park朴載範手中，在前往米蘭男裝周的機場造型中驚喜亮相，增添話題。

同時，LOUIS VUITTON路易威登男裝快閃店於台北遠百信義A13正式揭開帷幕，將帶來新任男裝藝術總監Pharrell Williams上任後首季2024春夏男裝系列，店面設計靈感回溯品牌創立於1888年標誌性的Damier棋盤格，獨家商品包括以Damoflage像素化迷彩棋盤格為主題的貂皮外套、鑲綴LVERS的Courrier Lozine 110硬箱、Pyramide Bisten Damoflage四件硬箱塔、Coffret 8 Montres腕錶收納硬箱；兩款「神秘隱藏版」Malle Courrier 110 Cuivre與Ecrin Cuivre銅製系列硬箱，以及黃色、藍色、紅色及綠色的Malle Pyramide Damier Pop Multicolor四件硬箱塔。

▲▼ LV 。（圖／品牌提供）

▲路易威登2024春夏系列男裝快閃店。（圖／品牌提供）

▲▼ LV 。（圖／品牌提供）

▲獨家商品Courrier Lozine 110 Damoflage 硬箱 $2,300,000 。（圖／品牌提供）

► 包・開箱／秋冬必收Tod's新包！染上療癒大地色「羊毛拼接皮革」優雅又百搭

►包・開箱／舒淇搶曬Bottega Veneta「1+1新月編織包」！一包多背法超有質感

關鍵字：

包開箱, 張震, 倪妮, Gucci, Valigeria, 旅行, 時尚, 義大利

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

女友變胖就想分手的三大星座男！TOP 1要求很多：不能變醜還要能幫夫

女友變胖就想分手的三大星座男！TOP 1要求很多：不能變醜還要能幫夫

星巴克1／15起連續三天買一送一　限定11款飲品「有星冰樂可選」

星巴克1／15起連續三天買一送一　限定11款飲品「有星冰樂可選」

米蘭男裝周／許光漢比帥李敏鎬！FENDI質感戶外風巨大枕頭包、話題音響誕生

米蘭男裝周／許光漢比帥李敏鎬！FENDI質感戶外風巨大枕頭包、話題音響誕生

乾淨的家就是最好的風水！日常養成「7個微習慣」、家裡久住不亂 2024短髮推薦超可愛日系「蘑菇短髮」　3種變化誰說很厚重 無印良品最新「托特包」上架就秒殺！通勤、約會收泫雅愛牌最百搭 這三星座老婆超難當！TOP 1桃花超多、脾氣又壞　光封鎖曖昧就處理不完 雙北首間LOPIA進環球中和　主打「破百款熟食」2／1開幕 為臥室挑選完美搭配的床頭櫃！4款設計最多人選 　時尚與機能性兼具 許光漢換時髦工裝、油頭新髮型出鏡！　帥到拿下FENDI全球男裝大使

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面