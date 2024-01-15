包・開箱／張震與倪妮時髦加持GUCCI旅行包！雙G圖騰搭螢光新色細節搶先看

記者鮑璿安／專題報導

新的一年中帶上全新時髦裝備展開旅程，Gucci 極具代表性的Valigeria 系列透過新任創意總監Sabato De Sarno的視角揭開華麗篇章，當中Gucci Savoy箱包系列以大膽搶眼的螢光色新元素強勢登場，為義大利工藝美學注入新活力，《ET FASHION》特別搶先開箱旅行全新單品，解析背後的設計亮點。

▲硬殼行李箱是Gucci旅行系列經典作 。（圖／品牌提供）

Gucci與旅行的關聯頗深，故事始於1800年代，當時年輕的品牌創辦人Guccio Gucci遠赴倫敦，在Savoy Hotel 薩伏伊酒店任職電梯服務員，看見來自各國的遊客、時尚名流，激發他成立精品Gucci。隸屬Gucci Valigeria旅行世界的Gucci Savoy系列，以雙Ｇ圖案、織帶、條紋等元素為主打標誌，同時推出軟包與硬箱兩種設計，硬殼旅行箱則搭配Gucci基因中的象徵馬術文化的Web紅綠、藍紅藍織帶及皮革飾邊，系列品項涵蓋登機行李箱、大容量拉桿行李箱，更帶來各款托特包、衣物袋、腕表收納包與化妝包，一應俱全滿足多樣旅行需求。





▲張震與倪妮攜手展演全新GUCCI VALIGERIA旅行世界形象廣告 。（圖／品牌提供）

此次全新GUCCI VALIGERIA旅行世界形象廣告，更邀請演員張震與倪妮一同演繹經典Gucci Savoy箱包系列，在攝影師 Anthony Seklaoui 拍攝中，兩人以休閒打扮在機場中穿梭，如偶遇般的視角，示範最日常且舒適的機場時尚。

▲Valigeria 系列精選旅行全新單品 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

在創意總監 Sabato De Sarno 的操刀下，設計語彙更加豐富年輕化，全新包款加入了大膽活潑的螢光色皮革飾帶，覆蓋於可調節手柄、鑰匙扣和證件套上，吊牌上繪製的俏皮電梯服務員則為了致敬創辦人Guccio Gucci，並於細節處寫著「Gucci Firenze 1921」字樣，一一呈現現代和復古基調的美妙融合。

▲IU（右）、朴載範以相同的自拍姿勢帶貨訂製款GG Supreme印花旅行袋 。（圖／翻攝自IG）

此系列也將續寫螢光色元素，帶來更多粉色、黃色、藍色等色調的旅行單品，值得期待的是，還未發售的（預計4月上市）特別訂製款GG Supreme印花旅行袋已經來到品牌代言人IU李知恩、Jay Park朴載範手中，在前往米蘭男裝周的機場造型中驚喜亮相，增添話題。

同時，LOUIS VUITTON路易威登男裝快閃店於台北遠百信義A13正式揭開帷幕，將帶來新任男裝藝術總監Pharrell Williams上任後首季2024春夏男裝系列，店面設計靈感回溯品牌創立於1888年標誌性的Damier棋盤格，獨家商品包括以Damoflage像素化迷彩棋盤格為主題的貂皮外套、鑲綴LVERS的Courrier Lozine 110硬箱、Pyramide Bisten Damoflage四件硬箱塔、Coffret 8 Montres腕錶收納硬箱；兩款「神秘隱藏版」Malle Courrier 110 Cuivre與Ecrin Cuivre銅製系列硬箱，以及黃色、藍色、紅色及綠色的Malle Pyramide Damier Pop Multicolor四件硬箱塔。

▲路易威登2024春夏系列男裝快閃店。（圖／品牌提供）

▲獨家商品Courrier Lozine 110 Damoflage 硬箱 $2,300,000 。（圖／品牌提供）