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韓韶禧「瘦身秘訣」公開！超嚴苛飲食控制　每口飯咀嚼50下才吞

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文／美人圈

被封為新一代韓劇女神的韓韶禧，以出演韓劇《夫妻的世界》一炮而紅，被全網封為「最正小三」！近期帶著新作品《京城生物》回歸的韓韶禧，在IG釋出近照引起全網熱議，曾為《以吾之名》而增重10公斤的她，又恢復到驚人的纖瘦身材。小編整理了韓韶禧的好身材維持秘訣，一起看下去吧！

▲韓韶禧。（圖／翻攝自IG）

▲韓韶禧的好身材維持秘訣。（圖／IG@xeesoxee，下同）

韓韶禧瘦身秘訣

1：細嚼慢嚥，每口咀嚼50下

韓韶禧之前曾在IG上直播中吃播，被眼尖的粉絲們發現，韓韶禧每一口飯都會在嘴中停留3到5分鐘之久，大約咀嚼50下左右，其實細嚼慢嚥不但可以增加飽足感，還可以讓腸胃更好消化！

▲韓韶禧。（圖／翻攝自IG）

2：攝取原型食物

韓韶禧曾在受訪時談到，自己是靠飲食控制來維持好體態，除了避免吃高熱量的食物，像是澱粉、甜點等對身體有負擔的食物都不吃，平常進食都選擇以雞胸肉、蛋白質與蔬菜當作正餐，其實韓韶禧之前在減肥時期也有偷吃過泡麵，如果真的太嘴饞，偶爾放縱一下也是沒關係的！

▲韓韶禧。（圖／翻攝自IG）

3：瑜伽、皮拉提斯強化體態

說到減肥當然除了飲食控制以外，想要效果更好可以搭配運動，韓韶禧為了在鏡頭前更好看，其實私下也是經常到健身房報到的哦！當然像是瑜伽、皮拉提斯等運動也能讓體態變得更好，韓韶禧也曾提到維持固定運動的好習慣，加上每日適當的拉筋是非常重要的！

▲韓韶禧。（圖／翻攝自IG）

▲韓韶禧私下也是經常到健身房報到。（圖／Naver blog@ssohee）

4：每天騎自行車30分鐘

除了基本的健身重訓、皮拉提斯、瑜伽，韓韶禧也透露自己平常最愛「騎自行車」，在拍戲的空檔，每天約會騎上30分鐘，環著步道騎車，享受徐徐微風吹來，感覺心情也變好了！

▲韓韶禧。（圖／翻攝自IG）

▲《單戀原聲帶》劇照。（圖／Disney+）

5：美容油按摩雙腿

除了每周的規律運動以外，韓韶禧還會在運動後拉伸的同時，擦上美容油並按摩腿部，不但可以讓站了一天的腿部放鬆，也能避免結塊的肌肉線條，想要跟韓韶禧一樣擁有性感大長腿的姊妹們，按摩也是非常好的方法哦！

▲韓韶禧。（圖／翻攝自IG）

6：規律作息

充足的睡眠對人類來說是很重要的！不但可以避免熬夜產生的黑眼圈，與皮膚的膚況也是有非常大的關聯，對於經常拍攝影劇的韓韶禧來說，充足睡眠是真的很難做到！但是她非常注重自己的睡眠品質，要求自己每天盡量都要睡滿7－8小時，且睡前也不玩手機，足夠的睡眠不但能讓肌膚變得紅潤，還能擁有全日的好氣色！

▲韓韶禧。（圖／翻攝自IG）

7：戒斷翹腳壞習慣

許多女孩明明身材很好，卻比例看起來怪怪的，其實問題就在於姿勢不良！韓韶禧除了透過皮拉提斯、瑜伽來維持平衡的體態，更重要的是會隨時提醒自己「不要翹腳」，因為這些壞習慣會讓自己的下半身變浮腫。現在就快把腳放下、坐直坐正，一起跟著女神培養好身材吧！

▲韓韶禧。（圖／翻攝自IG）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 韓韶禧, 瘦身

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