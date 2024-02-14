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2024新開幕百貨盤點　萬坪Lalaport、SOGO大巨蛋逛起來

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▲三井南港LaLaport。（圖／業者提供）

▲三井位於台北南港的LaLaport購物中心，將於2024年正式開幕。（圖／三井提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣購物人潮集中在百貨，繼裕隆城的「誠品生活新店」開幕後，2024年的新百貨話題也沒停，與信義計畫區幾乎只有一路之隔的「SOGO CITY大巨蛋」，以及位於南港建築氣勢恢弘的「三井南港LaLaport購物中心」，粗略估計共有近10萬坪，加上可能趕在年末就登場的統一時代二館「Dearm Plaza」，還有很多間等著上場呢。

▲松菸,大巨蛋,SOGO Bigcity。（圖／記者蔡惠如攝）

▲SOGO進駐大巨蛋商場經營，首區14間餐聽預計最快5月開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

SOGO CITY大巨蛋3.6萬坪
位於大巨蛋的SOGO CITY營業面積共有3.6萬坪，是台北市中心最大的購物賣場，位置就介於東區商圈與信義區商圈中間，緊臨松菸文創園區，對面則是國父紀念館，也因爲如此，擁有2個密度超高商圈截然不同的天際線視野，隨著大巨蛋即將啟用，首波位於巨蛋周圍的14間餐廳，也預計最快將在今年5月試營運。

▲松菸,大巨蛋,SOGO Bigcity。（圖／記者蔡惠如攝）

SOGO CITY首波將開幕的14間餐飲，面積從40坪至200坪不等，將引進10間「百貨首店」，帶給民眾口目一新的感受，據傳漢來餐飲話題吃到飽「島語」將進駐，且將結合旁邊松菸文創園區的地貌，營造出寵物友善、親子友善的餐飲場域，另外對應誠品24小時書店，也將以經營「夜經濟」的主題打造時髦餐酒館，讓夜晚的台北人有新去處。

▲三井南港LaLaport。（圖／業者提供）

▲三井位於台北南港的LaLaport購物中心，將於2024年正式開幕。（圖／三井提供）

Mitsui Shopping Park LaLaport南港4萬坪
三井不動產近年在台大舉開發，繼LaLaport台中開幕引發熱潮之後，接下來接棒的LaLaport南港也成為最新話題，4萬坪的營業面積規模，將成為大台北最大的購物中心，且交通位置也相當便利，就在文湖線「南港軟體園區站」徒歩1分鐘、板南線南港展覧館站徒歩3分鐘，巨大的玻璃帷幕外觀設計，有類杜拜的氣勢。

▲三井南港LaLaport。（圖／業者提供）

三井預計也將拿出自家拿手的招商本領，帶進日本話題商店或店家，並有豐富的娛樂相關設施，其LaLaport購物中心概念就是針對「全客層、滿足一整天需求」打造，此外也以能每天都可以來的場域進行規劃，屆時應能滿足專程來訪的家庭客，以及周邊民眾的需求。

▲三井南港LaLaport。（圖／業者提供）

▲三井南港LaLaport。（圖／業者提供）

統一時代百貨二館Dream Plaza 7500坪
接手原來誠品信義店的統一Dream Plaza，將擴大原有7500坪營業面積「往上增加」，與隔壁的統一時代百貨串連，壯大在百貨熱點信義計畫區的聲勢，雖然業者尚未公開所有規劃，但表示會「白天晚上各有其樣貌」，目前對外表示招商已過半。據傳自家集團底下統一超商、康是美與博客來實體書店都會進駐，且還會有台灣首間星巴克旗艦店，預計最早將在2024年底開幕。

關鍵字：

2024新百貨

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