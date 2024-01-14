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拉長石功效2024最新版！找靈魂伴侶、招財聚財　正確戴法一次看

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文／美人圈

「拉長石」是一種具有多種正向功效的水晶，許多人相信，配戴拉長石能夠增進感情和人際關係、招財、鎮靜情緒，並有助於身體健康和療癒創傷，當體內和周圍的能量平衡，就能獲得心靈上的滿足。今天小編幫大家整理了拉長石的7大功效，還有一些常見的QA，到底拉長石該戴哪隻手才對？又有哪些人適合配戴呢？一起看下去吧！

▲拉長石水晶。（圖／翻攝自官網）

▲拉長石是一種具有多種正向功效的水晶。（圖／SPANCONNY，下同）

拉長石是什麼？

拉長石晶體多呈現板狀或扁平狀，當光線不同就會反射出不同的色光，一般拉長石會呈現灰色、白色，也會有藍光、紫光、綠光、黃光。在印第安傳說裡有位蝴蝶女神，在女神與蝴蝶的休息之處，便會生出這樣的寶石，因此在北美洲相傳，如果能擁有這些美麗的寶石，就等於有了女神的祝福，甚至可以成為一族之長。

▲拉長石水晶。（圖／翻攝自官網）

拉長石7大功效

1.改善愛情、吸引靈魂伴侶

拉長石對應到「第八脈輪」，因此拉長石還被稱為可以找到「靈魂伴侶」的寶石。此外，拉長石被認為能夠加強人際間的情感連結，原因在於其能量有助於打開心輪，促進情侶間愛與信任的流動，使伴侶之間感情更深厚，也能更了解彼此。

▲拉長石水晶。（圖／翻攝自官網）

▲拉長石還被稱為可以找到「靈魂伴侶」的寶石。（圖／kava accessaries）

2.招財、聚財

拉長石的藍光、綠色，代表著「招財」，因此也被視為一種可以聚財的寶石。因為被認為能夠增強個人的直覺和洞察力，使人更容易識別一些賺錢、投資的機會，和避免碰到財務風險。

3.鎮靜情緒、助眠

拉長石的能量可以幫助調整和穩定情緒，讓人感到更加平和與冷靜。透過放鬆身體和冷靜思緒，拉長石也有助於提供一個平靜的睡眠環境，它能消除內在的不安和煩惱，使人更容易入睡和增加睡眠品質。

▲拉長石水晶。（圖／翻攝自官網）

▲拉長石可以幫助調整和穩定情緒。（圖／White on）

4.身體健康

拉長石具有沉穩、堅定的特性，有助於補充體力，因此很適合容易疲勞、經常體力不濟、常熬夜的人配戴。此外，它還可以幫助消除一天的疲勞，當眼部疲勞、喉嚨痛、體力不足時，都可以得到改善舒緩。

5.提高自信

拉長石可以激發人們的自我認知和價值觀。當你與拉長石有互動時，它可以幫助你認識到自己的潛力和價值，從而增加自信。拉長石有助於促進個人成長和發展，這種自我認知可能會增強與他人互動時的自信。

▲拉長石水晶。（圖／翻攝自官網）

6.療癒創傷

拉長石被認為具有心靈療癒的能力，除了能夠吸收負面能量，還可以幫助人們處理和釋放過去的痛苦和創傷，促進內心的和諧和平靜。

7.增進人際關係

拉長石的能量被認為有助於打開心輪，有助於增強愛、同情和理解，從而加深人與人之間的溝通能力，當人們能夠更加開放和坦率地表達自己，就能減少誤解和衝突。拉長石特有的能量，還能讓人能夠更好地理解和感受他人的情感和需求，增加同理心。

▲拉長石水晶。（圖／翻攝自官網）

▲拉長石的能量被認為有助於打開心輪。（圖／kava accessaries）

拉長石和月光石有何不同？

拉長石和月光石一樣都屬於長石家族，很多人經常將兩者搞混。實際上拉長石的顏色偏灰且帶有黑點，光從這兩點就可分辨，簡單來說月光石的光澤變化比較多，拉長石則比較黯淡無光。

▲拉長石水晶。（圖／翻攝自官網）

▲拉長石和月光石很多人經常將兩者搞混。（圖／White on）

拉長石常見QA

拉長石應該戴在哪隻手？

大部分人的能量都是左進右出，招好能量進來的水晶要配戴在「左手」；如果是用來排出負能量、避邪的水晶，就要配戴在「右手」。而拉長石戴左手可以穩定情緒，而戴右手便能散發個人魅力，吸引靈魂伴侶。

▲拉長石水晶。（圖／翻攝自官網）

拉長石可以戴著睡覺嗎？

雖然拉長石有舒緩、鎮靜效果的功效，但不建議直接戴著睡覺，因為對於對能量比較敏感的人來說，可能會感到不舒服。建議在睡覺時，可以將拉長石放在床邊、床頭櫃或枕頭下，才會有助眠的效果。

▲拉長石水晶。（圖／翻攝自官網）

哪些人適合戴拉長石？

拉長石能幫助我們保持頭腦清晰、改善感情問題、增加創造力，因此上班族、單身、有伴侶的人、藝術家、作曲家都很適合佩戴，也適合需要平衡情緒、提高自信、消除負面能量等方面的人。

▲拉長石水晶。（圖／翻攝自官網）

拉長石該如何淨化？

拉長石最適合用「月光淨化法」！因為月光代表的是陰性，屬於比較溫柔的光線，一般的月光石、拉長石、粉水晶等，都很適合利用曬月光來消磁，陽光會引致拉長石氧化及褪色。最佳消磁水晶時機是農曆15號的月圓之夜，或接近滿月的前後幾天能量也滿強的，放置約30分鐘以上，就可以完成淨化，恢復月光石的能量。

▲拉長石水晶。（圖／翻攝自官網）

▲《藍色海洋的傳說》劇照。（圖／SBS）

拉長石該如何保養和清潔？

拉長石最怕「高溫和化學物質」，因為會影響到它的表面，因此平時洗澡、泡溫泉、去海邊或是蒸氣房建議都不要配戴，以免水晶因為熱漲冷縮產生裂紋。使用香水、化妝和保養品時，也盡量不要接觸到拉長石，可以暫時取下。此外，拉長石也很容易因為強烈的外力而出現損壞，所以如果需要進行家務、運動或其他激烈的活動時，都應該暫時取下，防止受到碰撞。水晶經過長期的配戴後，難免會受到汙垢和灰塵影響而失去光澤，因此建議配戴一段時間後，可以使用軟布擦拭，如果有汙垢也要定期以軟毛刷清洗，就能確保拉長石保持美麗的光澤。

▲拉長石水晶。（圖／翻攝自官網）

▲平時洗澡就建議不要配戴水晶飾品。（圖／White on）

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月光石7大功效＆配戴禁忌！月光石被稱為「戀人之石」，灰、藍月光石可增強直覺助平靜

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 水晶, 拉長石

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