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韓國OLIVE YOUNG內服保養熱賣榜單　綜合維生素必備、徐玄代言網喊有感

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文／美人圈

2023韓國OLIVE YOUNG「健康食品／保健食品」榜單來啦！「內服保養」一直都是大家相對注重的保養議題，而韓國近期更是除了熟悉的維生素外，連瘦身保健食品也都非常熱門，一起來看韓妞養膚、瘦身必吃的內服保養有哪些，去韓國旅遊照著買就好啦！

【保健食品】熱賣TOP 3 

TOP1.Orthomol奧適寶 - Immun Multivitamin & Mineral

德國連續多年熱銷第一名，在韓國OLIVE YOUNG也榮登NO.1！這款可說是「綜合維生素」含有25種重要的微量營養素，結合維他命、植物營養素和微量元素，有助免疫系統的正常功能、全面增強體質，而深受韓妞購買的原因是修復能力強，所以能抑制自由基生長，減緩老化！

 ▲內服保健 。（圖／翻攝自IG）

▲Orthomol綜合維生素。（圖／IG@orthomol）

TOP2. Lacto Fit - Probiotics Gold

朴敘俊代言的益生菌！細緻粉末直接入口不用加到水裡，口味是好吃的酸甜感，韓國網友提醒：「兌水會失效，記得直接吃！」更分享補充以來，腸道非常順暢，過去煩惱的便秘完美解決，肌膚也變漂亮了！

▲內服保健 。（圖／翻攝自IG）

▲朴敘俊代言的益生菌。（圖／IG@lactofit_official）

TOP3.Centrum - Multivitamin Gummy

美國也熱賣綜合維生素軟糖！由櫻桃、橘子、漿果等各式水果口味組成，更好入口、咀嚼，害怕藥味的人可以安心食用，更富含維生素D、E和B12，韓妞認為「每日營養素必須足夠！」因此除了日常食物外，也很喜歡透過這款如糖果般的維生素做加強！

▲內服保健 。（圖／翻攝自IG）

▲綜合維生素軟糖。（圖／Centrum）

【瘦身食品】熱賣TOP3

TOP1.Foodology - Coleology 600mg

由少女時代徐玄代言！促進代謝相關的產品難免都有加入咖啡因，不過這款沒加，因此對咖啡因敏感的人也能安心食用，其中成分「錦紫蘇萃取物」對於體內脂肪的減緩有所幫助、同時增加代謝，韓國網友分享「吃了一個月有感，我沒運動還吃消夜，但都沒胖！」

▲內服保健 。（圖／翻攝自IG）

▲內服保健 。（圖／翻攝自IG）

▲徐玄代言。（圖／IG@foodology.official）

TOP2.Vital Beautie - Meta Green Slim（綠茶錠）

由韓國愛茉莉集團推出，飯後吃！大廠有保障之外，更選用濟州島綠茶園裡的上等綠茶葉、綠茶花、綠茶籽為主要原料，並有韓國食品藥物監察會認證，韓國網友表示：「特別適合容易暴飲暴食、嗜吃高熱量食物、抑或是大餐後補充！」

▲內服保健 。（圖／翻攝自IG）

▲綠茶錠。（圖／IG@vitalbeautie_official）

TOP3.Deepte - 3 Day Strong Up 8 Sticks 

膳食纖維含量很高！因此在韓國是時常吃油膩餐點、暴飲暴食、喜愛吃年糕／白飯等精緻澱粉、有便祕困擾者的福音。成分原料為杜仲、地黃、西梅萃取物、枸杞子、人參果、12株乳酸菌混合粉、青蘋果萃取物粉等，也因含有膳食纖維，故適合飯前食用增添飽足感，以幫助減少食量與熱量，達到維持身材的效果。

▲內服保健 。（圖／翻攝自IG）

▲膳食纖維含量很高。（圖／IG@deepte_official）

「內服趨勢」精選

1.Needin – Bium Enzyme

容易消化不良、脹氣的人請收！這款由OLIVE YOUNG特別針對「內服保養」精選的好物，吃起來有烘烤和磨碎穀物的美味，且每包含有301,500單位的酵素酶，網友表示：「烘烤過的堅果味超好吃，通常在晚餐後吃這個，消化會好很多。」

▲內服保健 。（圖／翻攝自IG）

▲Needin – Bium Enzyme。（圖／Needin）

2. Labnosh – Protein Cookie

看起來超級好吃、而且罪惡感超低！這是不少上班族會放在辦公室當作下午點心的「高蛋白質餅乾」，含有16%的膳食纖維、大豆、小麥蛋白質，因此會有飽足感，共有6種口味，其中#Double Choco黑巧克力口味，吃起來甜中帶苦，好評度最高！

▲內服保健 。（圖／翻攝自IG）

▲高蛋白質餅乾。（圖／IG@labnosh）

3.Vivliv – Kkobak Kkobab

韓妞的代餐選擇！平均含有約20克碳水化合物，其中約4克是纖維，只要倒進喜歡的牛奶或流行的燕麥奶、杏仁奶，就能輕鬆搞定一餐，擁有飽足感的同時，糖分又不會太高，讓食慾降低，最棒的是，吃起來沒有市售代餐粉容易有的苦味。

▲內服保健 。（圖／翻攝自IG）

▲韓妞的代餐選擇。（圖／IG@vivliv_official）

4.BB LAB – Low Molecular Collagen S

膠原蛋白當然要有！由李孝利代言，幾乎可說是韓國最受歡迎的膠原蛋白產品，從粉狀到果凍感都有，韓妞最推粉狀，效果最好，且吃起來是好吃的莓果口味，好入口沒怪味，同時還有維他命C、玻尿酸、彈性蛋白和12種混合乳酸菌等保養成分。

▲內服保健 。（圖／翻攝自IG）

▲李孝利代言的膠原蛋白，在韓國很受歡迎。（圖／BB LAB）

5.Teazen – Kombucha

康普茶大熱，以能夠降血壓、血脂等功效風靡歐美！現在韓國也不少人跟上這波風潮，這款康普茶的#檸檬口味最被推崇，喝起來酸甜度恰好，更富含維生素C和膳食纖維，對於腸胃消化很有幫助。

▲內服保健 。（圖／翻攝自IG）

▲康普茶風靡歐美。（圖／IG@teazenofficial）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, OLIVE YOUNG, 內服保養, 保健食品

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