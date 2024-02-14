培養出自己的質感　用5個方式改變氣場

▲想增加自己的氣場，可以從幾件事情開始。（圖／pixabay、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

仔細觀查，會發現每個人都有自己散發的「氣場」，它是有許多元素構成的，儀態、自信、說話方式跟自身的性格、觀念等，它也是別人第一眼對你產生的印象的關鍵，甚至在之後也能影響別人對你的觀感，一個人氣場強大卻不讓周邊的人覺得有壓迫感，而是值得信任跟接近，就是一種大器，想讓別人第一眼就喜歡上你，可以從5件小事開始。

把「體態」放在心裡

外在不是一個人的全部，但也是很重要的部分，這裡說的外在不是外貌，較偏向一個人的體態與姿勢，駝背、腳步拖沓、垂頭喪氣從外處看來，總是會給人消極的感受，內心產生的評價也不會太高，透過運動來矯正自己的姿勢，久而久之也會更注重整體的身材。

看著對方的眼睛說話

許多人在與人對話時，總是眼神飄忽、不敢直視對方，雖然你認為這可能是害羞的因素，但很多時候並非如此，眼神也是雙方溝通的重要元素，只會閃躲對方的注視，其實很沒禮貌，而且也容易被誤解成個性高傲。如果你發現連一般購物你都無法看著店員的眼睛，就應該要好進行練習，在回話時注視對方，且適時轉換視線，別讓人產生壓迫感。

放鬆自己的表情

老擺著一副苦瓜臉，或是嚴肅的表情，是不會為自己加分的，雖然每個人天生的面貌各有不同，但懂得放鬆自己的五官，盡量不要老擺出一種表情，看見別人（包括陌生人）學習微笑、點頭跟打招呼，自己的心情也能放鬆下來，這些都會反應在臉部的肌肉上。

擁有自我意識，適時聆聽

人確實是社交的動物，但總是跟隨著別人的想法跟看法，只會隨波逐流，無法建立自信，別太在意別人的看法，尊重自己內心真正的需求，對於其他的指教跟建議好好思考，人生很多事情沒有真正的好或壞，只是選擇不同、面對的東西不同而已，多累積經驗並從中學習，在心態上就能自給自足，就會成就一種大器的自信。

不要鑽牛角尖

「看一個人的言談內容，就知道他的世界有多大」，總是說些同事間的說長道短，嘴砲八卦，感覺你的世界就只有到自家巷口而已，自然不會獲得什麼尊重，只會對些雞毛蒜皮的小事鑽牛角尖，左思右想，可見在你的世界沒有其他更重要的事，不如去讀本書，充實一下自己。