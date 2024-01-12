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IKEA春節系列融合北歐風　HOLA聯手「本島舍」打造台味年

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▲IKEA、HOLA龍年系列。（圖／各業者提供）

▲IKEA推出FÖSSTA春節限定系列。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

龍年即將到來，居家業者IKEA與HOLA也針對春節推出應景商品，IKEA推出FÖSSTA春節限定系列，以歡慶春節的舞龍文化，設計出萌Q大眼龍，並用古樸典雅的瓷器作為靈感，打造獨特趣味的「北歐感中國風」；HOLA精選「本島舍」5款吉祥寓意印花，推出居家商品與送禮、裝飾小物，讓台味年也有文青風。

IKEA因應春節到來，推出FÖSSTA春節限定系列，將北歐簡約美學融合中式傳統年味，從吸睛的靠枕、椅墊，到桌上餐盤餐具、應景的裝飾燈、門墊等，以趣味設計為居家注入一抹清新，營造濃濃又不失現代感的年節氛圍。

▲IKEA、HOLA龍年系列。（圖／各業者提供）

其中FÖSSTA舞龍門墊，以雙龍搶珠的生動圖案與喜氣紅色，讓來訪的客人立刻感受節慶氣氛，LED舞龍造型裝飾燈串，由數個萌Q大眼龍頭與東方舞龍珠子串成，化身成一條舞龍在家裡起舞，也實在太吸睛，同系列的紅色桌燈，靈感來自宋朝的宮廷燈籠，可放在任何地方，帶來柔和舒適的光線，為家裡營造溫暖舒適的氣氛。

▲IKEA推出FÖSSTA春節限定系列。（圖／業者提供）

▲IKEA推出FÖSSTA春節限定系列。（圖／業者提供）▲IKEA推出FÖSSTA春節限定系列。（圖／業者提供）

家居品牌HOLA和樂家居針對春節，攜手台灣在地印花品牌「本島舍」，打造療癒台味新年，包括「本島舍春聯斗方組」一次擁有5種吉祥話，貼在哪裡都順眼，還有刺繡吊飾、波比刮泥墊、繡花抱枕、布餐墊與原木筷組等居家單品，加上龍年限定款「本島舍金屬龍好運招財貓」，以及紅包組、布荷包等周邊小物，讓使用者過個年味滿滿、帶些許文青的台味年。

▲IKEA、HOLA龍年系列。（圖／各業者提供）

▲IKEA、HOLA龍年系列。（圖／各業者提供）

▲IKEA、HOLA龍年系列。（圖／各業者提供）

HOLA表示，即起至2／8止推出新春滿額折扣，於全台門市當日單筆消費滿3,600元，送400元抵用券；活動期間於官網消費滿1,000元可現折100元。1/24前單日消費滿599元，綁定LINE會員即贈HOLA「Ho-Ki-La陶瓷點心碗」；1／25至2／8期間，消費滿399元，綁定LINE會員即贈「好運龍來直式紅包組，以上贈品均為限量。

▲IKEA、HOLA龍年系列。（圖／各業者提供）

▲IKEA、HOLA龍年系列。（圖／各業者提供）

關鍵字：

IKEA, HOLA, 春節

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