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冬季容易疲倦、便秘？營養師推薦「多吃5種菜」：甜椒生吃更好

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▲▼ 營養師曝冬天必吃的5種菜 。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師推薦冬季可以多吃5種蔬菜，有助於改善冬季常見的健康問題。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

每次進入冬季就容易疲倦想睡、肌膚乾燥、容易感冒？甚至便秘次數變多、眼睛也好疲勞？營養師谷傳玲表示，冬天氣溫低讓不少人比起戶外活動更喜歡窩在家裡，運動、活動量減少，還長時間久坐刷手機、追劇等，就容易出現上述狀況。她就推薦冬季必吃的5種菜，能幫助緩解冬季常見的這些健康問題，營養又健康。

▲▼ 營養師曝冬天必吃的5種菜 。（圖／示意圖／達志影像）

＃甜椒

缺乏維生素C會使免疫力降低，像是感冒這些疾病就容易找上門。甜椒是蔬菜裡維生素C含量的冠軍，而為了減少維生素C的損失，推薦以生吃或是急火快炒為佳。

＃芥藍

芥藍（又作芥蘭）的維生素C含量也非常豐富，還有豐富的膳食纖維，可以促進腸道的蠕動，幫助輕鬆排便。冬天裡許多人都懶得動，久坐就容易便秘，所以特別推薦吃芥藍，且芥藍的熱量很低，減肥也能放心吃。

▲▼ 營養師曝冬天必吃的5種菜 。（圖／示意圖／達志影像）

＃菠菜

菠菜是蔬菜裡的β-胡蘿蔔素含量冠軍，β-胡蘿蔔素在體內可以轉化成為維生素A，能幫助維持皮膚和呼吸道上皮細胞的完整性。想在冬季皮膚不乾燥、更好地去抵抗病菌，建議菠菜要吃起來。

＃A菜、大陸妹

A菜、大陸妹都富含葉黃素和玉米黃素，可以抵禦3Ｃ電子產品的藍光，也能幫助抗氧化。冬天戶外活動少，很容易窩在家裡刷手機、追劇，時間一長眼睛就容易疲勞，所以特別推薦吃A菜、大陸妹。另外像是青花菜、菠菜也有類似作用，也很推薦。

▲▼ 營養師曝冬天必吃的5種菜 。（圖／示意圖／達志影像）

＃香菇

香菇是天然食物裡少有富含維生素D的食物，冬天戶外活動少、太陽曬得少，皮膚合成的維生素D有限，而缺乏維生素D不僅會影響鈣的吸收，也會影響免疫力。所以建議尤其冬天可以多吃香菇。

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