「凍齡女神」周慧敏曝不老心法：最重視眼周、「少量多餐」維持身材

▲56歲周慧敏維持凍齡好狀態。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

「凍齡女神」周慧敏今（12日）出席保養代言活動，睽違20年再度代言，美麗依然如昔，肌膚狀態彷彿定格，一起來聽聽她維持年輕狀態的小秘訣。

睽違20年，周慧敏再度應REVITAL莉薇特麗之邀蒞臨台灣，不僅復出拍攝品牌宣傳影片，肌膚狀態彷彿定格在20年前，同時更優雅出席媒體見面會，大方分享自己的保養心法。

周慧敏表示，隨著時間流逝，越來越知道最適合自己的保養方式是什麼，每個人都應該找出自己的保養之道，最適合自己就是最好的。

而被問及最滿意自己的哪個部位？她則回答：「最滿意自己的眼睛，尤其在意眼周肌膚狀態，因為眼睛是靈魂之窗，如果眼周狀態好，看起來也會容光煥發，但同時眼周也很容易生成細紋，所以當發現快冒出細紋時，就會使用水光多安瓶，對於抗皺很有感，如果有需要的話，就連脖子也能安心使用。」

而她多年如一日的完美狀態又是如何養成？她說：「大約從2017年開始跟隨教練健身，主要就是做一些重量訓練和帶氧運動，一個星期3次，每次大約1個小時，而另一方面也同時控制食量，平時遵循少量多餐原則，因為本身自己食量就不大，所以都盡量挑自己喜歡吃的東西，像是在台灣停留的時間，都在吃喜歡的咖啡捲蛋糕，除了以上重點，維持心情愉快也很重要，心情愉快也能讓狀態變更好。」