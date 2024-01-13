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頭油長痘還狂掉屑？皮膚科醫師教「養髮4秘訣」改善：別天天洗

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▲▼皮膚科醫師教5個養髮好習慣 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

▲皮膚科醫師教4個養髮好習慣，幫你遠離油頭、皮屑和頭皮痘。（圖／翻攝IG@skuukzky、pexels）

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖、翻攝IG@hairrituelbysisley、

你也是頭髮一天不洗就油到可以煎蛋？一撥頭髮、抓頭皮，頭皮屑成堆往下掉，甚至還長了頭皮痘？即使換了各種洗髮精，也沒有太大的改善？皮膚科醫師李凌佳提醒，有這些狀況的人，小心可能是脂漏性皮膚炎！她就分享養髮護頭皮的4個好習慣，堅持做就能改善頭皮油膩、長痘、頭屑多的狀況，養出健康頭皮和秀髮。

李凌佳表示，如果有頭油、頭屑還長頭皮痘的狀況，那很可能是因為有蟎蟲、馬拉色菌。現代人生活節奏過快，加上不良飲食習慣及過度清潔等都會導致頭皮微生態失衡，使頭皮出油嚴重、油脂堵塞毛囊，過多油脂滋養了蟎蟲和馬拉色菌，會使其增長速度過快，進而破壞皮膚屏障，導致頭皮油脂分泌速度加劇，油脂和蟎蟲排泄物堵塞毛囊，引發長痘，並使更多的蟎蟲和馬拉色菌生長繁殖，造成惡性循環。

所以一旦出現頭皮異常油膩，伴隨頭皮屑、頭皮痘等問題時，一定要加以重視，若是放任可能會導致脂漏性皮膚炎，嚴重甚至會掉髮。想要改善，從今天起快做好以下4件事。

▲▼皮膚科醫師教5個養髮好習慣 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃不要天天洗頭

天天洗頭容易刺激頭皮，破壞頭皮微生態，建議2～3天洗一次就可以。

＃選對洗護用品＋3分鐘頭皮面膜法

頭皮油可以選擇含有牛蒡根、冰川柳蘭等成分的洗髮產品，可以幫助控油；頭皮屑多可選擇含有青蒿、HP100抗菌劑等成分的洗髮產品，去屑效果好；頭皮長痘則可選擇野菊花、壬二酸（杜鵑花酸）、甘草次酸（甘草亭酸）等成分，幫助舒緩去痘。

洗頭時建議洗兩次，第一次先潔淨髮絲上的髒污油脂，第二次洗時著重頭皮，並按摩頭皮3分鐘。吹頭髮時先將髮根吹乾，再吹髮尾。

▲▼皮膚科醫師教5個養髮好習慣 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃多吃富含維生素B群的食物

維生素B群包括B1、B2、B3、B5、B6、B7、B12、葉酸等，參與了人體許多生化反應，也包含著營養素代謝、促進蛋白質的合成等。像是糙米、燕麥等全穀類，堅果、豆製品、牛奶及乳製品、鮭魚、瘦肉、動物內臟、酪梨和深綠色蔬菜等都是可以幫助補充維生素B群的食物。

＃養成良好的生活習慣

盡量不熬夜，不要頻繁地染燙頭髮，且多喝水，培養運動習慣，最重要的是頭皮如果出現問題一定要及時解決，有健康的頭皮才能養出好的頭髮。

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