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米蘭男裝周／IU粉髮超仙！Gucci鏡像續寫女裝極簡風　傳統領帶變樣更性感

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記者鮑璿安／台北報導

2024秋冬米蘭男裝周首日由Gucci揭開序幕，創意總監Sabato De Sarno上任後第一場秋冬男裝大秀，以春夏女裝《GUCCI ANCORA》概念為延伸，展現一脈相承的契合性，模糊性別界限，定義更實穿而高級的穿著。而品牌代言人IU李知恩、Jay Park朴宰範也在秀場驚喜同框，IU更染了粉金髮色亮相，狀態驚艷。

▲gucci 。（圖／翻攝自IG）

▲Jay Park跟風模仿IU自拍超爆笑 。（圖／翻攝自IG）

為參與此次大秀，IU李知恩、Jay Park朴宰範從南韓出發時就已經掀起話題，兩人分別演繹了專屬訂製的螢光色皮革滾邊旅行袋，以搶眼行頭現身機場。同時IU也曝光了新染的超美粉髮色，又在個人IG PO出自拍照，讓Jay Park隨即跟風模仿IU自拍，兩人根本是最盡責的代言人組合，當然也不忘在秀場頭排留下高顏值合照。

▲GUCCI。（圖／品牌提供）

▲IU李知恩頂著一頭耀眼粉髮色到場看秀。（圖／品牌提供）

▲GUCCI。（圖／品牌提供）

▲宋威龍受邀看秀。（圖／品牌提供）

Sabato De Sarno與Gucci處於磨合期之間，最新2024秋冬男裝時尚大秀《GUCCI ANCORA》，從概念、音樂到佈景設計都以鏡射手法呼應去年SS24 首秀，猶如打開另一章節隱藏彩蛋，一一形塑更完整的義式美學衣櫥形象。秀上出現標誌性的精良剪裁灰色調大衣，皮質翻領西裝染上ANCORA基因中深沉又優雅的酒紅色調，疊搭寬鬆柔軟的襯衫與領帶，營造獨樹一格的高級感。

▲GUCCI。（圖／品牌提供）

▲GUCCI最新2024秋冬男裝時尚大秀《GUCCI ANCORA》。（圖／品牌提供）

▲GUCCI。（圖／品牌提供）

▲GUCCI。（圖／品牌提供）

▲絲巾與領帶巧妙結合帶來飄逸感。（圖／品牌提供）

有一處細節則是領帶走向了更纖細的廓形，以頸鍊般纏繞HORSEBIT馬銜扣，飄逸感十足，成為貫穿大秀的重點配件，主打實穿實用性的同時增添一抹性感氣息。

▲GUCCI。（圖／品牌提供）

▲GUCCI。（圖／品牌提供）

Sabato De Sarno也為多款西裝添上精細皺褶元素，不經意落在平時容易形成紋理的腰間和手袖位置，整體長度下移、比例顯得修長許多，透過光澤感水晶華麗點綴，體現Gucci男士的率性自我。包款方面正如外界期待，Jackie 1961賈姬包是重點主打，以手提和肩背方式演繹，並搭上鮮亮的皮革進化，而秀上幾乎沒有小包的蹤影，預測在2024秋冬加速大尺寸包款流行，無論是GG Logo雙肩包、旅行袋，皆可完美融入穿搭中。

▲▼GUCCI 。（圖／品牌提供）

▲Jackie 1961賈姬包。（圖／品牌提供）

▲GUCCI。（圖／品牌提供）

▲GUCCI。（圖／品牌提供）

▲大尺寸Attache 包。（圖／品牌提供）

▲GUCCI。（圖／品牌提供）

▲GG logo雙肩包。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Gucci, 2024秋冬男裝, SabatoDeSarno, 義式美學, 領帶

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