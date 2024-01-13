fb ig video ETtoday search mobile

許光漢、日本大勢男神目黑蓮機場帥照曝光！　男友風穿搭飛米蘭看FENDI秀

>

記者鮑璿安／綜合報導

台灣男星許光漢剛升格FENDI 全球男裝品牌大使，奠定他在國際間的影響力，而他也確定出席本次米蘭男裝周的FENDI 最新秋冬24男裝大秀，機場造型就已經搶先帥一波，以灰色帽T打造出休閒男友風格。

▲▼ FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼ FENDI 。（圖／品牌提供）

▲許光漢本次出發米蘭男裝周的機場造型，選擇FENDI 灰色設計帽t搭配黑色休閒鞋。（圖／品牌提供）

許光漢已經多次前往米蘭看秀，想當然是秀場頭排焦點，這次機場造型方面他選擇FENDI 灰色設計帽t搭配深色長褲與黑色休閒鞋，整套穿搭非常適合長途飛行，偏向休閒舒適風格，當然也不忘回眸曬出新款黑色FENDI 後背包，一舉一動男友力十足。

▲▼ FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼ FENDI 。（圖／品牌提供）

▲團體Snow Man成員的Ren Meguro目黑蓮 。（圖／品牌提供）

而日本男星、同時也是團體Snow Man成員的Ren Meguro目黑蓮，同樣受邀觀賞FENDI秋冬24系列男裝大秀，他被捕捉到身穿FF印花夾克與黑色丹寧外套，並搭配 Graphy 太陽眼鏡和品牌標誌性的By The Way 包款，一邊推上FENDI x Rimowa 聯名系列設計登機箱，可說是行頭穿好戴滿，把機場當成伸展台在走。

▲gucci 。（圖／翻攝自IG）

▲Jay Park跟風模仿IU自拍超爆笑 。（圖／翻攝自IG）

米蘭男裝周眾星雲集，首日GUCCI剛獻上2024秋冬男裝時尚大秀《GUCCI ANCORA》，品牌代言人IU李知恩、Jay Park朴宰範是座上賓，兩人從南韓出發時就已經掀起話題，分別演繹了專屬訂製的螢光色皮革滾邊旅行袋，以搶眼行頭現身機場。同時IU也曝光了新染的超美粉髮色，又在個人IG PO出自拍照，讓Jay Park隨即跟風模仿IU自拍，根本是最盡責的代言人組合，當然也不忘在秀場頭排留下高顏值合照。

▲GUCCI。（圖／品牌提供）

▲IU李知恩頂著一頭耀眼粉髮色到場看秀。（圖／品牌提供）

▲GUCCI。（圖／品牌提供）

▲宋威龍受邀看秀。（圖／品牌提供）

► 許光漢換時髦工裝、油頭新髮型出鏡！　帥到拿下FENDI全球男裝大使

關鍵字：

許光漢, 米蘭, FENDI, 男裝, 秀場

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

乾淨的家就是最好的風水！日常養成「7個微習慣」、家裡久住不亂

乾淨的家就是最好的風水！日常養成「7個微習慣」、家裡久住不亂

愛你＝花錢的三大星座！TOP 1連自己都可以犧牲、更別說金錢

愛你＝花錢的三大星座！TOP 1連自己都可以犧牲、更別說金錢

你的壓力指數有多高？超準心測分析焦慮來源

你的壓力指數有多高？超準心測分析焦慮來源

冬季容易疲倦、便秘？營養師推薦「多吃5種菜」：甜椒生吃更好 第一直覺最想先吃哪個壽司？日網心測分析你本質　激發隱藏特質 頭油長痘還狂掉屑？皮膚科醫師教「養髮4秘訣」改善：別天天洗 抗老又防癌！營養師曝「深綠色蔬菜5大好處」　加碼6種最推薦必吃 61歲楊紫瓊穿lululemon打詠春！龍鱗曲線為靈感　新色緊身褲、羽絨衣登場 《SEXY田中小姐》7金句引共鳴：發現貶低我最多的，竟然是我自己 美妝品有效期限並不是真的？隱藏版小罐子更重要

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面