許光漢、日本大勢男神目黑蓮機場帥照曝光！　男友風穿搭飛米蘭看FENDI秀

記者鮑璿安／綜合報導

台灣男星許光漢剛升格FENDI 全球男裝品牌大使，奠定他在國際間的影響力，而他也確定出席本次米蘭男裝周的FENDI 最新秋冬24男裝大秀，機場造型就已經搶先帥一波，以灰色帽T打造出休閒男友風格。





▲許光漢本次出發米蘭男裝周的機場造型，選擇FENDI 灰色設計帽t搭配黑色休閒鞋。（圖／品牌提供）

許光漢已經多次前往米蘭看秀，想當然是秀場頭排焦點，這次機場造型方面他選擇FENDI 灰色設計帽t搭配深色長褲與黑色休閒鞋，整套穿搭非常適合長途飛行，偏向休閒舒適風格，當然也不忘回眸曬出新款黑色FENDI 後背包，一舉一動男友力十足。





▲團體Snow Man成員的Ren Meguro目黑蓮 。（圖／品牌提供）

而日本男星、同時也是團體Snow Man成員的Ren Meguro目黑蓮，同樣受邀觀賞FENDI秋冬24系列男裝大秀，他被捕捉到身穿FF印花夾克與黑色丹寧外套，並搭配 Graphy 太陽眼鏡和品牌標誌性的By The Way 包款，一邊推上FENDI x Rimowa 聯名系列設計登機箱，可說是行頭穿好戴滿，把機場當成伸展台在走。

▲Jay Park跟風模仿IU自拍超爆笑 。（圖／翻攝自IG）



米蘭男裝周眾星雲集，首日GUCCI剛獻上2024秋冬男裝時尚大秀《GUCCI ANCORA》，品牌代言人IU李知恩、Jay Park朴宰範是座上賓，兩人從南韓出發時就已經掀起話題，分別演繹了專屬訂製的螢光色皮革滾邊旅行袋，以搶眼行頭現身機場。同時IU也曝光了新染的超美粉髮色，又在個人IG PO出自拍照，讓Jay Park隨即跟風模仿IU自拍，根本是最盡責的代言人組合，當然也不忘在秀場頭排留下高顏值合照。

▲IU李知恩頂著一頭耀眼粉髮色到場看秀。（圖／品牌提供）

▲宋威龍受邀看秀。（圖／品牌提供）