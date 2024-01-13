韓麥當勞爆漿「覆盆子奶油乳酪派」限時回歸！雙重內餡搭可可脆皮絕配

記者鮑璿安／台北報導

南韓麥當勞帶來全新限定甜點品項覆盆子奶油乳酪派（라즈베리 크림치즈 파이），以獨特的可可脆皮搭配上雙重餡料，一口咬下就吃到奶油乳酪和覆盆子完美融合，美妙滋味絕對讓甜點控暴動啦。

▲南韓麥當勞新品覆盆子奶油乳酪派 。（圖／翻攝自官網）

南韓這款覆盆子奶油乳酪派曾在2018年上市過，當時就受到好評，終於在今年（2024年）1月4日再次限時回歸，這款甜點派的主打特色在於以可可脆皮營造巧克力香氣，內餡則搭配上酸甜滋味的覆盆子，吃得到些許果粒，口感非常豐富，光是這樣還不夠，並融合了醇香十足的奶油乳酪，因此兩者口味起到平衡作用，雙餡料夾在裡頭相當滿足，作為冬日甜點而言簡直太幸福了。

根據韓網友試吃後分享口感，表示奶油起司的甜度恰到好處，非常清爽、甜而不膩，而包裝也採用了可愛的粉紅色系，結合莓果插畫帶來愉悅氛圍，正好前往南韓旅遊的民眾可別錯過了。

此外，日本星巴克的情人節新飲品，以散發著光澤的法國傳統巧克力蛋糕「Opera」為靈感，打造出兩款特色的Opera Frappuccino和White Opera Frappuccino於全國發售，其實這款星冰樂在去年短暫登場就頗受好評，主要是以帶有淡淡咖啡和杏仁味的巧克力星冰樂為基礎，「歌劇院星冰樂」是運用口味濃醇的黑巧克力融合些許巧克力碎片，帶來豐富多層次口感。