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積家彩繪大師太神　錶上重現葛飾北齋瀑布奔騰名作

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▲▼ 葛飾北齋錶 。（圖／公關照）

▲積家The Waterfall at Ono翻轉系列琺瑯腕錶，描繪葛飾北齋名作《木曾海道小野瀑布》，3,620,000元。（圖／積家提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

江戶時代末期浮世繪大師葛飾北齋的版畫、水墨、染畫、圖書插畫等，影響後世甚鉅，今日瑞士錶界仍持續以其名畫為靈感創作新錶，擁有珍稀工藝工作坊（Métiers Rares™ Workshop）的瑞士名錶積家（Jaeger-LeCoultre），推出2款各限量10只的REVERSO TRIBUTE ENAMEL翻轉系列琺瑯腕錶致敬， 分別取材自他遊歷日本本州島後於1831至1833年間創作《諸國瀑布攬勝》浮世繪木刻版畫系列中的《木曾海道小野瀑布》與《和州吉野義經馬洗瀑布》，於錶背重現名畫風采，正面錶盤則以手工雕刻扭索飾紋，堪稱藝術品等級傑作。

▲▼ 葛飾北齋錶 。（圖／公關照）

▲積家The Waterfall at Ono翻轉系列琺瑯腕錶的正面錶盤，以大明火琺瑯麥粒扭索飾紋裝飾。

積家彩繪大師精湛的微繪技巧，於Reverso翻轉錶傳神呈現葛飾北齋《木曾海道小野瀑布》與《和州吉野義經馬洗瀑布》兩幅作品瀑布的磅礡氣勢，前者描繪的是日本長野縣的一處名勝，瀑布猶如一條白線飛流直下，展現恢弘氣勢；《和州吉野義經馬洗瀑布》描繪名將源義經逃離長兄追捕的途中停下來休息，在群山中為愛馬洗澡，探索自然、人與動物之間的關係。彩繪師運用「色彩漸變技法」（bokashi）繪製，每一款至少需要80小時製作。

▲▼ 葛飾北齋錶 。（圖／公關照）

▲積家重現葛飾北齋《和州吉野義經馬洗瀑布》的The Waterfall at Yoshino翻轉系列琺瑯腕錶，3,620,000元。

▲▼ 葛飾北齋錶 。（圖／公關照）

▲積家The Waterfall at Yoshino正面錶盤為大明火琺瑯麥粒扭索飾紋。

不僅翻轉錶背精彩，積家也為正面錶盤精心裝飾，《木曾海道小野瀑布》錶款點綴經典麥粒扭索飾紋，而裝飾《和州吉野義經馬洗瀑布》錶款的菱形扭索飾紋由超過800根線條構成，再塗覆半透明的綠色琺瑯，正反皆美。

▲▼ 葛飾北齋錶 。（圖／公關照）

▲Blancpain採用墨西哥銀曜石打造面盤，並運用日本 rokushō 綠灰溶液鈍化處理工序，呈現葛飾北齋著名的《神奈川巨浪》圖案。（圖／翻攝Blancpain官網）

Blancpain同樣設有「藝術大師」工作室，以葛飾北齋最著名的木刻版畫《神奈川巨浪》為靈感，大膽採用布滿銀點的火山岩--墨西哥銀曜石打造面盤，結合日本 rokushō 綠灰溶液鈍化處理工序，創造出獨特的綠灰色則，並藉由雕刻、拋光創造巨浪卷湧的磅礡氣勢。

▲▼ 葛飾北齋錶 。（圖／公關照）

▲Swatch與阿布達比羅浮宮合作，推出正面為葛飾北齋畫作、背面為穆罕默德伊本阿曼德的精緻星象盤圖案錶款，3,450元。

積家、Blancpain葛飾北齋工藝錶都是身價數百萬之作，Swatch提供最親民的名畫錶，與阿布達比羅浮宮首度合作的錶款，正面是葛飾北齋《神奈川沖浪裏》圖案、背面則為穆罕默德伊本阿曼德（Muhammad ibn Ahmad al-Battûtî）的《星象盤》，讓錶迷一次戴上兩幅名作。

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關鍵字：

積家, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, 葛飾北齋

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