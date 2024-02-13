「大馬最美千金」私人飛機上曬奢華行頭　與「貝嫂」撞名錶　

▲維多利亞貝克漢（左）與老公貝克漢在足球場邊觀戰，她戴錶圈鑲嵌的PP Nautilus 7118/1300R腕錶。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／台北報導

「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）是名錶收藏家追捧的品牌，巨星、名流無不爭相收藏珍罕款式，時尚指標人物「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）即擁有多款Nautilus錶，當中包括錶圈鑲嵌漸變色排列的長形錳鋁榴石的Nautilus 7118/1300R珠寶錶，與「大馬最美千金」陳雪鈴撞了同款。





▲「大馬最美千金」陳雪鈴與同樣出身豪門的老公Faliq Nasimuddin感情甜蜜蜜。（圖／翻攝chrystan_x IG）





▲陳雪鈴搭私人飛機秀出PP珠寶錶等精品行頭。（圖／翻攝chrystan_x IG）





▲PP Nautilus 7118/1300R腕錶錶圈鑲嵌漸層色排列的錳鋁榴石，時標也裝飾相同寶石，約2,681,000元。（圖／翻攝PP官網）

維多利亞貝克漢與陳雪鈴撞的PP Nautilus 7118/1300R珠寶錶，八角形錶圈鑲嵌68顆漸變色排列的長形錳鋁榴石，12時與6時位置外圈呈現干邑色，3時與9時位置則為香檳色，搭配18K玫瑰金錶殼與鍊帶，而波紋面盤上也點綴尖頂形的干邑色錳鋁榴石，定價約2,681,000元。





▲陳雪鈴在私人飛機上享受美食。（圖／翻攝chrystan_x IG）





▲陳雪鈴遊維也納拎愛馬仕鱷魚皮柏金包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

35歲陳雪鈴為馬來西亞富豪陳志遠的掌上明珠，是劉德華老婆朱麗蒨的表妹，她是典型的白富美，被封為「大馬最美千金」，畢業於日本名校早稻田大學，年紀輕輕就替父親打理事業、接管多個商場，老公則是大馬納莎集團（Naza Group）公子Faliq Nasimuddin，育有一雙兒女，堪稱人生勝利組。一家四口經常搭私人飛機環遊世界，私人飛機也成為她曬行頭的最佳地點，PP名錶、愛馬仕（Hermes）罕見包款都是她的日常。





▲陳雪鈴擁有各式珍罕的愛馬仕包。（圖／翻攝chrystan_x IG）