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居家開運3事項！大掃除角度「由外往內」　貼春聯時間點要注意

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▲IKEA推出FÖSSTA春節限定系列。（圖／業者提供）

▲春節開運法則。（示意圖／品牌提供，以下同）

記者鮑璿安／綜合報導

農曆春節是一家團圓、迎接新年開始的重要時刻，為迎來好運和幸福，在春節期間，就有許多居家開運的小秘訣和習俗，以下一起看看！

打掃角度要注意

首先在過年前，家家戶戶都會進行大掃除，這是為了擺脫舊年的晦氣，迎接新的開始，灰塵和髒污常被視為不祥之物，應該仔細清理家中的每個角落，特別是不容易被注意到的地方。在進行大掃除的同時，其實要注意角度，「由外往內掃」為的是不讓錢財被掃掉，給家居環境帶來清新的能量，也別忘記捨棄或整理不再需要的物品，讓家居空間更加整潔有序。

貼春聯時間點

貼春聯也有學問，不少人會把舊的春聯丟掉，其實若是完好無損，擦拭過後還是可以繼續使用，而今年貼春聯的時間則從2月2日就可以貼，最佳時間點則是陽氣最旺盛的早晨6點至中午12點之間。 

香氣開運

▲IKEA推出FÖSSTA春節限定系列。（圖／業者提供）

大掃除後讓香氣充分散播也是開運的一環，橙子、柚子等柑橘類水果的香氣被認為具有開運和招財的功效，所以可以使用柑橘香薰油，讓家中充滿活力和希望。同時也可以使用一些具有淨化作用的香或者良香，如檀香、乳香等，燃燒這些香可以清潔室內的空氣，同時也有助於提升整個家居的氛圍。

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關鍵字：

春節, 開運, 掃除, 貼春聯, 淨化香氣

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