fb ig video ETtoday search mobile

米蘭男裝周／許光漢比帥李敏鎬！FENDI質感戶外風巨大枕頭包、話題音響誕生

>

記者鮑璿安／台北報導

FENDI 2024-25 秋冬男裝系列在米蘭男裝周上登場，在配件及男裝藝術總監 Silvia Venturini Fendi 的設計語彙中，傳統文化和新穎俐落線條構建了本季男士的全新穿著，以戶外靈感帶入長褶褲裙疊搭登山襪，火花不斷。而秀場名人也是話題，日本男星目黑蓮、韓星李敏鎬和品牌全球男裝大使許光漢齊聚，高顏值畫面讓人一秒戀愛。

▲▼FENDI。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI。（圖／品牌提供）

▲許光漢、李敏鎬、目黑蓮到場看秀。（圖／品牌提供）

目黑蓮、李敏鎬皆身穿暗黑色調的正式印花西裝現身看秀，內搭深V剪裁襯衫帥度逼人，而許光漢則相對休閒一些，格紋翻領毛外套和灰色毛衣與西裝褲疊搭，斜背Baguette Soft Trunk包款，在海外展現FENDI男神們的高人氣。

▲▼FENDI。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI。（圖／品牌提供）

▲Silvia Venturini Fendi 運用蘇格蘭短裙的精神展現都市與田園的二元性。（圖／品牌提供）

本季以追求戶外活動的上流人士為靈感來源，花崗岩灰、焦棕、煤炭黑色調大量湧現，藉此以FENDI的設計思維改造，擁有自成一格的亮點，Silvia Venturini Fendi 運用蘇格蘭短裙的精神展現都市與田園的二元性，褲裝融入了女裝的呈現方式，褲裙的長度來到膝蓋以下，模糊性別界限；秀上標誌性搭配之一是長褶短褲與皮質威靈頓靴、登山襪，打造保暖而多層次的造型。為提高實穿層面，也能見到光澤感十足的麻花針織毛衣、羅紋裹身開襟衫，再到 Polo 衫剪裁毛衣，皆散發當代男士的魅力。

▲▼FENDI。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI。（圖／品牌提供）

▲水洗牛仔布和馬海毛、燈芯絨營造保暖度。（圖／品牌提供）

材質上的豐富創新，無不透露品牌工藝層面更上一層樓，水洗牛仔布和馬海毛經過打圈、撕碎和編織成流蘇狀的「皮草」，甚至為抵禦陰雨天氣，在布料上塗蠟，追求男裝的多樣化廓形和搭配方式，輕鬆擁抱戶外生活。而光亮的綢緞和金蔥裝飾的晚裝，點綴上水晶 FF 晚裝胸針，則重回FENDI的奢華本色。

▲▼FENDI。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI。（圖／品牌提供）

▲FENDI 2024-25 秋冬男裝系列話題配件。（圖／品牌提供）

配件系列環節總會製造一些驚喜，大秀一結束就掀起討論度的FENDI x DEVIALET Mania 便攜式手持擴音器，以手拿包的形式演繹，採用 FF 布料外殼，有棕色和煙草色搭配金色或是灰色和黑色搭配銀色兩種顏色。而枕頭包Siesta使用了觸感舒適的翻羊毛材質製成，品牌主打款式Baguette Soft Trunk 、Peekaboo ISeeU Soft也一一回歸，線條感柔和，向軟包領域靠攏。

本次2024秋冬米蘭男裝周首日則是由Gucci揭開序幕，創意總監Sabato De Sarno上任後第一場秋冬男裝大秀，以春夏女裝《GUCCI ANCORA》概念為延伸，展現一脈相承的契合性，Sabato De Sarno也為多款西裝添上精細皺褶元素，不經意落在平時容易形成紋理的腰間和手袖位置，整體長度下移、比例顯得修長許多，透過光澤感水晶華麗點綴，體現Gucci男士的率性自我。包款方面正如外界期待，Jackie 1961賈姬包是重點主打，以手提和肩背方式演繹，並搭上鮮亮的皮革進化，而秀上幾乎沒有小包的蹤影，預測在2024秋冬加速大尺寸包款流行，無論是GG Logo雙肩包、旅行袋，皆可完美融入穿搭中。

▲▼GUCCI 。（圖／品牌提供）

▲Jackie 1961賈姬包。（圖／品牌提供）

▲GUCCI。（圖／品牌提供）

▲GUCCI。（圖／品牌提供）

▲大尺寸Attache 包。（圖／品牌提供）

▲GUCCI。（圖／品牌提供）

▲GG logo雙肩包。（圖／品牌提供）

關鍵字：

FENDI, 2024-25, 秋冬男裝, 米蘭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

女友變胖就想分手的三大星座男！TOP 1要求很多：不能變醜還要能幫夫

女友變胖就想分手的三大星座男！TOP 1要求很多：不能變醜還要能幫夫

米蘭男裝周／許光漢比帥李敏鎬！FENDI質感戶外風巨大枕頭包、話題音響誕生

米蘭男裝周／許光漢比帥李敏鎬！FENDI質感戶外風巨大枕頭包、話題音響誕生

乾淨的家就是最好的風水！日常養成「7個微習慣」、家裡久住不亂

乾淨的家就是最好的風水！日常養成「7個微習慣」、家裡久住不亂

無印良品最新「托特包」上架就秒殺！通勤、約會收泫雅愛牌最百搭 許光漢換時髦工裝、油頭新髮型出鏡！　帥到拿下FENDI全球男裝大使 這三星座老婆超難當！TOP 1桃花超多、脾氣又壞　光封鎖曖昧就處理不完 雙北首間LOPIA進環球中和　主打「破百款熟食」2／1開幕 選一把你認為能用的傘　測出壞脾氣指數有多高 《單身即地獄3》人間清醒10金句：我不想和不清楚自己要什麼的人走下去 第一直覺最想先吃哪個壽司？日網心測分析你本質　激發隱藏特質

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面