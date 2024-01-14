米蘭男裝周／許光漢比帥李敏鎬！FENDI質感戶外風巨大枕頭包、話題音響誕生

記者鮑璿安／台北報導

FENDI 2024-25 秋冬男裝系列在米蘭男裝周上登場，在配件及男裝藝術總監 Silvia Venturini Fendi 的設計語彙中，傳統文化和新穎俐落線條構建了本季男士的全新穿著，以戶外靈感帶入長褶褲裙疊搭登山襪，火花不斷。而秀場名人也是話題，日本男星目黑蓮、韓星李敏鎬和品牌全球男裝大使許光漢齊聚，高顏值畫面讓人一秒戀愛。

▲許光漢、李敏鎬、目黑蓮到場看秀。（圖／品牌提供）

目黑蓮、李敏鎬皆身穿暗黑色調的正式印花西裝現身看秀，內搭深V剪裁襯衫帥度逼人，而許光漢則相對休閒一些，格紋翻領毛外套和灰色毛衣與西裝褲疊搭，斜背Baguette Soft Trunk包款，在海外展現FENDI男神們的高人氣。

▲Silvia Venturini Fendi 運用蘇格蘭短裙的精神展現都市與田園的二元性。（圖／品牌提供）

本季以追求戶外活動的上流人士為靈感來源，花崗岩灰、焦棕、煤炭黑色調大量湧現，藉此以FENDI的設計思維改造，擁有自成一格的亮點，Silvia Venturini Fendi 運用蘇格蘭短裙的精神展現都市與田園的二元性，褲裝融入了女裝的呈現方式，褲裙的長度來到膝蓋以下，模糊性別界限；秀上標誌性搭配之一是長褶短褲與皮質威靈頓靴、登山襪，打造保暖而多層次的造型。為提高實穿層面，也能見到光澤感十足的麻花針織毛衣、羅紋裹身開襟衫，再到 Polo 衫剪裁毛衣，皆散發當代男士的魅力。

▲水洗牛仔布和馬海毛、燈芯絨營造保暖度。（圖／品牌提供）

材質上的豐富創新，無不透露品牌工藝層面更上一層樓，水洗牛仔布和馬海毛經過打圈、撕碎和編織成流蘇狀的「皮草」，甚至為抵禦陰雨天氣，在布料上塗蠟，追求男裝的多樣化廓形和搭配方式，輕鬆擁抱戶外生活。而光亮的綢緞和金蔥裝飾的晚裝，點綴上水晶 FF 晚裝胸針，則重回FENDI的奢華本色。





▲FENDI 2024-25 秋冬男裝系列話題配件。（圖／品牌提供）

配件系列環節總會製造一些驚喜，大秀一結束就掀起討論度的FENDI x DEVIALET Mania 便攜式手持擴音器，以手拿包的形式演繹，採用 FF 布料外殼，有棕色和煙草色搭配金色或是灰色和黑色搭配銀色兩種顏色。而枕頭包Siesta使用了觸感舒適的翻羊毛材質製成，品牌主打款式Baguette Soft Trunk 、Peekaboo ISeeU Soft也一一回歸，線條感柔和，向軟包領域靠攏。

本次2024秋冬米蘭男裝周首日則是由Gucci揭開序幕，創意總監Sabato De Sarno上任後第一場秋冬男裝大秀，以春夏女裝《GUCCI ANCORA》概念為延伸，展現一脈相承的契合性，Sabato De Sarno也為多款西裝添上精細皺褶元素，不經意落在平時容易形成紋理的腰間和手袖位置，整體長度下移、比例顯得修長許多，透過光澤感水晶華麗點綴，體現Gucci男士的率性自我。包款方面正如外界期待，Jackie 1961賈姬包是重點主打，以手提和肩背方式演繹，並搭上鮮亮的皮革進化，而秀上幾乎沒有小包的蹤影，預測在2024秋冬加速大尺寸包款流行，無論是GG Logo雙肩包、旅行袋，皆可完美融入穿搭中。

▲Jackie 1961賈姬包。（圖／品牌提供）

▲大尺寸Attache 包。（圖／品牌提供）

▲GG logo雙肩包。（圖／品牌提供）