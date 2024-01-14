超越國際的MIT美妝好物：漫步在格拉斯玫瑰園的髮妝水、花蜜潔顏更奢華

記者李薇／台北報導

台灣有不少用心做品牌的好東西，以下就盤點多款近期新作，不僅價格很親民，更重要的是質地與香氣跟使用感受也不輸國外大品牌，很值得一試。

＃KLOWER PANDOR 格拉斯玫瑰4317髮妝修護水，售價480元

KLOWER PANDOR以香水起家，其香味適合亞洲人使用，療癒又優雅，這次更是把香氛產品延伸到頭髮系列，運用女孩最愛的玫瑰推出髮妝修護水，宛如漫步於初晨格拉斯玫瑰的花海，氣息甜美又優雅，特別適合早上髮絲容易亂翹的時候使用，打造柔順秀髮。

＃Dr.CINK 花蜜酵母賦活緊緻潔顏蜜，售價990元

Dr.CINK旗下最受到歡迎的頂級花蜜系列，推出適合細嫩肌膚使用的潔膚蜜，蘊含30%液態胺基酸、56%蜜露植萃精華，且無添加硫酸鹽類、酒精、礦物油、Paraben防腐劑等等，不僅可以溫和洗淨肌膚，連敏感性膚況也可以輕鬆使用，達到潔淨舒爽感受。

＃OGUMA水美媒 水胜肽萬用精華棒，售價1280元

憑藉秘之湧水美媒噴霧擁有大批粉絲的OGUMA水美媒，這次把保濕噴霧更加濃縮精純，並且添加抗老成分二胜肽，擁有75%的爆水精華，一抹到肌膚立刻清爽好吸收，不管是在外面補妝，或是出國飛機上需要保養，這一支就可以輕鬆搞定，撫紋同時潤澤膚質。