拿到紅包必買的夢幻美妝清單！親吻香膏隨時補好方便　裸咖唇膏誰擦都顯白

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

紅包到手第一件事情當然是想滿足一下夢幻清單，平時買不下手或是一直觀望的神級好物，趁這個時候入手最是時機，有些高單價的商品也可以自己再貼一點零用錢，就可以無痛入手，快來看看有哪些東西值得收藏。

＃迪奧 MISS DIOR 親吻香膏－花漾迪奧淡香水，售價2250元

精品彩妝向來給人一種夢幻的感覺，不僅單品製作用心，更是充滿設計師與品牌的靈魂元素，買不起包包也可以先從香氛小物入手；迪奧把亞洲區最熱賣的冠軍香氣Miss Dior高濃度封存淡香水，推出超可愛的親吻香膏，不含酒精的浪漫花香調，隨時補擦都方便，重點是宛如唇膏的設計，運用經典粉紅搭配蒙田灰，繡縫出千鳥紋圖案，簡直精緻到細節裡。

＃YSL 奢華緞面絨霧唇膏 ＃禁錮裸咖，售價1580元

擁有立刻走在同儕尖端的YSL向來也是小資女奢華的夢幻清單，甚至是女孩們情人節都指定必送的唇膏御用品牌，年初品牌更是在奢華緞面絨霧唇膏系列推出美拉德色系，充滿純慾感的棕紅色調，充滿個人特色與魅力，重點是誰擦誰顯白，尤其是像「禁錮裸咖」這樣的裸棕色，簡直把誘惑大寫的昭告天下。

＃嬌蘭 紅寶之吻高訂唇膏－月見粉櫻限定版，售價2600元

嬌蘭在每一年的櫻花季節，都會與全球各地傑出人士合作，推出絕美的限定單品，今年當然也不例外，攜手日本藝術家品川亮重現日本17世紀風行的藝術運動「琳派藝術」，運用金色飾版打造宛如金箔的質感，運用具有溫度的筆觸，描繪出櫻花綻放的栩栩如生，連搭配的唇色都是全新未出現過的色選，日法攜手打造出的精緻設計，真的很值得。