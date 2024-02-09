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過年拜財神有最佳時機！供品、禁忌快記好　放錯水果小心財運跑掉

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▲▼ 過年拜財神秘訣。（圖／翻攝FB,達志示意圖）

▲過年拜財神，有許多小細節要注意。（圖／翻攝烘爐地南山福德宮FB）

記者張毓容／台北報導　

農曆春節正是補財庫的好時機，尤其財神廟更是許多人祈求新的一年財源滾滾的好去處，不過拜財神時有幾個小撇步可要注意，以免拜錯讓財神跑掉！以下從參拜時間、供品選擇到參拜禁忌全都幫你整理好，也別忘了再加碼拜會咬錢的「虎爺」，還有新年4大求財禁忌全都要顧到，讓來年財庫一次補到滿。

▲▼ 過年拜財神秘訣。（圖／翻攝FB,達志示意圖）

▲烘爐地南山福德宮還可以換錢母。（圖／翻攝烘爐地南山福德宮FB）

每年新年走春習俗，帶有春（剩）的意思，所以說補財庫也有最佳時機，自農曆除夕晚間11點起到初五這段時間，都是拜財神最佳時機，不論是到財神廟參拜，或是在自家門口拜都沒問題。

要注意的是參拜財神時，除了基本的三牲、水果3至5樣、甜茶3杯外，記得還要準備財神爺最愛的甜食。另外，牲禮要新鮮並且避開豬肉，也要盡量避免鹹酸苦澀的供品，還有蘋（音同「貧」）果、鳳梨酥（音同「輸」）等有諧音雷同的食物，也不要上供台。

▲▼ 過年拜財神秘訣。（圖／翻攝FB,達志示意圖）

▲▼過年拜財神！參拜供品、禁忌一次看。（圖／翻攝ＦＢ）

▲嘉義新港奉天宮的虎爺供奉於桌上。（圖／翻攝嘉義新港奉天宮FB）

除了在家拜拜要注意外，到財神廟參拜，不只文、武財神和五路財神都要拜到，就連神明桌下的「虎爺」也要拜一下。因為在台語諧音上，虎爺有「好野」的意思；此外，虎爺張著大嘴，象徵咬鬼鎮邪，也有叼著金銀財寶來之意，如果供奉虎爺愛吃的生食供品，像是生雞蛋、生雞肉、香腸等更好，離開財神廟前，別忘了取虎爺神龕旁的「虎爺錢水」帶回家放置於財位。

另外，在嘉義的朋友，還可以就近到「嘉義新港奉天宮」，這是台灣唯一御賜金花供奉桌上狀元虎，並為虎爺供奉於桌上的廟宇之一。

▲▼ 過年拜財神秘訣。（圖／翻攝FB,達志示意圖）

▲新年要等到初五再打掃。（圖／達志示意圖）

除了拜財神外，農曆新年也有4大求財禁忌，記得要謹記，像是初五前忌打掃、倒垃圾；禁向外潑水（意指將錢財潑出）；初五要大掃除，把晦氣通通趕走，記得掃地要由外向內掃，也就是把錢財掃進家門。

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關鍵字：

過年, 新年, 農曆新年, 財神, 拜拜, 財運, 秘訣, 禁忌, 供品, 運勢

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