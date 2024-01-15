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星巴克1／15起連續三天買一送一　限定11款飲品「有星冰樂可選」

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▲星巴克買一送一,春日門市。（圖／業者提供）

▲星巴克推一連3天買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克從去年末開始的巨量買一送一活動，今（1／15）起一連三天又舉行，本次以11款票選當紅必喝飲品做推薦，包括特定口味咖啡那堤、果茶紅茶等，另還有2款星冰樂可供選擇，伯朗咖啡館周一也有會員日買一送一回饋，路易莎黑卡上午11點前咖啡第二杯半價喔。

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

星巴克從1／15至1／17一共三天推出「吉祥平安好福氣 補運時刻 指定品項 好友分享日」優惠，此三天從上午11點至晚上8點期間，至店購買兩杯特大杯風味、冰熱一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。不提供優惠門市請看文末列表。

其指定品項包括香檸蜜柚冷萃咖啡、冷萃咖啡、焦糖瑪奇朵、太妃風味那堤、椰奶那堤、福吉茶那堤、冰搖檸檬果茶、冰搖檸檬紅茶、蜜柚紅茶、焦糖可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂。有咖啡、那堤、茶與星冰樂可選擇，其中福吉茶那堤更是1／11才上市的季節限定飲品。

▲路易莎咖啡,星巴克買一送一,星巴克。（圖／路易莎提供）

路易莎續行去年黑卡專屬優惠，包括上午11點前咖啡第二杯半價，超值早餐+1元可升級美式黑咖啡，上午11點後購買飲品加蛋糕，蛋糕可享9折優惠。cama cafe則從今起至1月底，推出新會員優惠，新加入會員即可獲得5張「飲品購物金10元」，可於特定門市購買時抵用，限量300名。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克uk IG、伯朗、Cama cafe IG）

伯朗咖啡館今年1月月底前，也續行「周一會員分享日」優惠，且不限品項，可選擇不同飲品，優惠者以低價者計，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，請注意手沖精品咖啡、極品藍山、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，加料品項依份數另外收費，飲品限結帳當日領取。

星巴克買一送一不適用門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗, 路易莎

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