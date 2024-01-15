汶萊「亞洲最帥王子」世紀婚禮巨鑽閃耀　出賣美嬌娘吸奶瓶萌照

▲汶萊馬丁王子迎娶汶萊皇家航空創辦人之一Pehin Dato Isa的孫女Anisha Isa。（圖／翻攝tmski IG）

記者陳雅韻／綜合報導

汶萊蘇丹哈桑納爾（Hassanal Bolkiah）的第四子、被譽為「亞洲最帥王子」的馬丁王子（Prince Abdul Mateen），迎娶汶萊皇家航空創辦人之一Pehin Dato Isa的孫女Anisha Isa，自1月7日起至16日舉辦為期10天的世紀婚禮，昨（14日）迎來最高潮，來自中東、亞洲的王室與政府領導人齊聚努洛伊曼皇宮，見證這對新人的「並坐禮」，新娘的鑽石珠寶主石都超過10克拉，閃爆全場，有趣的是馬丁王子在儀式後在IG出賣老婆小時候吸奶瓶的萌照，連英國超模娜歐蜜坎貝兒都按讚。





▲出身豪門的新娘Anisha Isa佩戴巨鑽項鍊、耳環、戒指以及汶萊王室傳承的冠冕，相當耀眼。（圖／翻攝tmski IG）





▲汶萊王子馬丁分享與老婆小時候的萌照，出賣老婆吸奶嘴的可愛模樣。（圖／翻攝tmski IG）

32歲的馬丁王子與29歲豪門千金Anisha Isa自小相識，兩家是世交，馬丁王子曬出兩人小時候的合影，當時Anisha Isa還吸著奶瓶，對照今日隆重婚禮的裝扮，形成有趣對比。昨在各國王室成員與政府首長見證下舉辦「並坐禮」儀式，新娘身穿點綴金色圖騰的白色緞面長袖禮服，搭配蕾絲頭紗與汶萊王室傳承冠冕亮相，她同時戴上梨形鑽石耳環、巨鑽鍊墜項鍊，以及兩款巨鑽戒，璀璨動人。





▲10天的婚禮儀式中，新娘Anisha Isa換穿多套訂製禮服，包括紅金色的喜氣傳統服飾。（圖／翻攝tmski IG）

而在10天的婚禮儀式中，Anisha Isa連換多套風格各異的訂製禮服，第一套是向馬來西亞婚紗品牌Teh Firdaus訂製的優雅古籠裝，袖扣與裙襬裝飾植物圖案刺繡更添華美；另一套曝光的紅金配色傳統服飾顯得喜氣洋洋，期間她還換穿西式蕾絲白紗，豪華行頭與儀式彰顯汶萊王室的驚人排場，她的公公汶萊蘇丹哈桑納爾身價超過8兆，是目前世界上擁有最多勞斯萊斯的人。





▲Anisha Isa向馬來西亞婚紗品牌Teh Firdaus訂製優雅的古籠裝。（圖／翻攝tehfirdaus IG）