日本排隊伴手禮now on Cheese登台！起司夾心讓人欲罷不能　年節最強禮盒

實習記者施至真／綜合報導

被票選為東京車站十大必買伴手禮的「now on Cheese」起司夾心餅，即將快閃登台，過年當成伴手禮帶回家，絕對會被秒殺！年節送禮必須超前部署，以下盤點5款在台灣就買得到的日本零食禮盒，無論是大人或小孩，每一款都讓人口水直流。

▲now on Cheese為東京車站限定伴手禮熱銷Top 10品牌之一。（圖／翻攝IG@nowoncheese）



於東京新宿推出的起司甜點專賣店「now on Cheese」，是東京車站限定十大必買伴手禮，除了店鋪本身超吸睛的店裝外，產品嚴選高品質起司為主體，將不同起司的特點活用並製成點心，主打商品為「起司夾心」和「起司餅乾」，濃郁的甜鹹滋味讓人欲罷不能，一口接一口停不下來！

「now on Cheese」起司甜點快閃專賣店，將於1月24日在新光三越台北信義新天地A11開幕，另外，新光三越台中中港店1月24日開始預購、2月1日開幕，並進行共長達一個月販售檔期。

農曆新年將至，除了搶先購入「now on Cheese」起司甜點，當成年節禮盒送人，以下加碼推薦5款先筆記！

＃NewYork Perfect Cheese 奶油起司脆餅

以滑順奶味與濃郁起司交織的「NY起司奶油脆餅」，由曾任白宮的糕點師、日本與法國奶酪大師共同監製，以酥脆的貓舌餅乾包裹著香滑的牛奶奶油及白巧克力，搭配來自丹麥的切達起司，入口即化的滋味，一試便會上癮！

＃東京牛奶起司工坊

東京牛奶起司工坊嚴選品質優良的牛奶、起司，製成口感紮實，香氣馥郁的起司夾心餅乾，並貼心推出「2024新春限定」綜合禮盒，一次就能享受最受歡迎的海鹽及蜂蜜風味的起司夾心餅乾，並品嚐季節限定「巧克力＆馬斯卡彭起司夾心餅乾」。

▲東京牛奶起司「2024新春限定」綜合禮盒，送禮超有面子。（圖／翻攝東京牛奶起司工坊官網）



＃白色戀人

永不退流行的白色戀人夾心餅乾，過年也不能錯過啦！以北海道產製的黃油、牛奶、雞蛋等原料製成的酥脆薄餅，中間夾上一層濃郁的白巧克力，小小一塊不嫌多，一不小心就把整盒吃光啦。

＃神戶風月堂法蘭酥圓鐵盒組

日本知名老字號甜點「神戶風月堂」這回也推出龍年限定禮盒啦！只見圓形小鐵盒上印有龍與紙鶴圖樣，祈願2024的所有努力，都能得到回報。禮盒內的法蘭酥共有三種口味，分別是經典奶油、草莓及巧克力，這款絕對能成功收服小朋友的心！

＃Yoku Moku雪茄蛋捲

說到Yoku Moku的原味雪茄蛋捲，彷彿能立刻聞到陣陣濃郁奶香，選用來自北海道的生乳製成的蛋捲，味道雖然簡單，一口咬得酥脆口感，實在太讓人上癮，無論年長者或小孩都喜歡。