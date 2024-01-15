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網友推薦度超高「星巴克福吉茶那堤」3內行喝法　今起3天買一送一

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▲星巴克買一送一,路易莎,85度c,cama。（圖／業者提供）

▲星巴克吉福茶那堤受到不少民眾喜愛，還有專屬推薦喝法。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

說到網友最推薦的星巴克飲品，季節限定的「福吉茶那堤」一定榜上有名，今年也在1／10跟「烤蘋果風味那堤」一起登場，讓許多民眾等著回味，而網友也推薦3種「內行喝法」，能讓飲品滋味更升級，1／15起一連3天還推買一送一，想嚐鮮的消費者可以試試。

「福吉茶那堤」自推出以來，一直是星巴克的人氣飲品之一，以烤焙過的日本焙茶，與新鮮蒸煮的牛奶結合，並在上方覆蓋細緻綿密的奶泡，達到濃郁滑順的口感，在寒冷天氣中帶來舒適怡人的暖意，而福氣的名稱也很討喜。

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲專頁）

福吉茶那堤也有許多人在網路上分享內行喝法，其中最普遍的就是將鮮奶換成燕麥奶，網友甚至連星巴克店員都很推薦，號稱是星巴克店員表示，福吉茶那堤是最適合換成燕麥奶的飲料，這種喝法會讓整體的味道大幅提升，有些人也會加杏仁奶，會有不同的風味。

第二種與第三種方法是針對不喜歡喝太甜的民眾，因為這款飲品不能調甜度，所以怕太甜的人可以請店員「少加一匙粉」，這樣就不需額外加價，且味道不會不足，或是「額外加濃縮咖啡」也能喝起來感覺比較不甜，每份濃縮咖啡加價是15元、燕麥奶每份加價是20元。

▲星巴克買一送一,春日門市。（圖／業者提供）

▲星巴克推一連3天買一送一。（圖／業者提供）

星巴克從1／15至1／17一共三天推出「吉祥平安好福氣 補運時刻 指定品項 好友分享日」優惠，此三天從上午11點至晚上8點期間，至店購買兩杯特大杯風味、冰熱一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。

其指定品項包括香檸蜜柚冷萃咖啡、冷萃咖啡、焦糖瑪奇朵、太妃風味那堤、椰奶那堤、福吉茶那堤、冰搖檸檬果茶、冰搖檸檬紅茶、蜜柚紅茶、焦糖可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂。有咖啡、那堤、茶與星冰樂可選擇。

►星巴克1／15起連續三天買一送一　限定11款飲品「有星冰樂可選」

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星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗, 路易莎星, 福吉茶那堤

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