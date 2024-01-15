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丹麥新王登基吻澳洲平民王后　撇外遇名媛八卦

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▲▼ 丹麥國王登基 。（圖／路透社）

▲丹麥國王佛瑞德里克與瑪麗王后向群眾揮手，王后身穿丹麥設計師品牌SOEREN LE SCHMIDT白色洋裝搭配王室珠寶。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

全世界唯一在位的女王、83歲丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II），昨（14日）正式退位，交棒給55歲長子、王儲佛瑞德里克（King Frederik X）繼位為丹麥新國王，妻子瑪麗成為丹麥首位出身澳洲的平民王后，她特別選穿暗藏深意的白色洋裝亮相，象徵嶄新開始、力量與純潔，配上王室傳承的成套紅寶石珠寶，呼應丹麥國旗顏色。

▲▼ 丹麥國王登基 。（圖／路透社）

▲丹麥新國王佛瑞德里克（左）與瑪麗王后深情一吻。（圖／路透社）

瑪麗王后於丈夫登基大典，選擇丹麥設計師品牌SOEREN LE SCHMIDT的白色A字裙洋裝，領子處的圍巾式設計增添浪漫氣息，她的時尚品味深受肯定，在此歷史時刻以行動支持丹麥時尚，並傳遞王室全新開始的訊息。她與佛瑞德里克國王育有4個子女，昨登基大典上王子們穿西裝，伊莎貝拉公主則穿領口有蝴蝶結裝飾的Carolina Herrera紅色大衣，約瑟芬公主選穿媽媽的海軍藍Prada大衣現身。

▲▼ 丹麥國王登基 。（圖／路透社）

▲丹麥國王佛瑞德里克夫婦與4個兒女一同接受民眾的祝福。（圖／路透社）

昨佛瑞德里克國王在王宮接受民眾祝福，特別向瑪麗王后獻上深情一吻，似乎有意打破他被拍到與墨西哥名媛過夜的外遇傳言。他年輕時被封為「玩咖」，直到2000年在雪梨奧運期間在酒吧邂逅瑪麗才定下來，瑪麗王后嫁進王室後苦學丹麥語，積極為公眾議題發聲，深受丹麥民眾愛戴，因此女王瑪格麗特二世在新年談話突然宣布退位，被揣測是為了保住兒子與高人氣的兒媳婦婚姻。

▲▼ 丹麥國王登基 。（圖／路透社）

▲丹麥群眾湧向王宮慶祝新王登基。（圖／路透社）

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關鍵字：

丹麥國王佛瑞德里克, 瑪麗王后

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