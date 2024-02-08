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過年5款「好媳婦唇膏」好感度爆棚！3CE擄獲長輩心、香奈兒素顏擦也美

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實習記者施至真／綜合報導

過年大團圓，許多人會見到許久不見的長輩、親戚，無論是自家長輩，還是另一半的家人，都一定要畫上好感度爆棚的「好媳婦妝容」，展現最美狀態拒當黃臉婆！其實妝容重點除了清透、乾淨的底妝外，最重要的就是有如天生好氣色般的唇色，以下整理5支必收唇膏，塗完後光是微笑就能擄獲長輩們的心。

＃DIOR超完美持久唇膏 #215燕麥裸粉

經常素顏或是不習慣帶有妝感的姐妹們，推薦DIOR超完美持久唇膏系列，主打霧面、持妝、不調色，即使忘記補妝也不怕尷尬，推薦#215燕麥裸粉唇膏，粉嫩色調輕鬆為你帶來溫柔好氣色。

▲過年5款「好媳婦唇膏」。（圖／翻攝官網）

▲DIOR超完美持久唇膏 #215燕麥裸粉，NT$1,500。（圖／翻攝DIOR官網）

＃YSL奢華緞面漆光唇釉 #610冰烏龍

一上市就被瘋搶的YSL「#610冰烏龍」奢華緞面漆光唇釉，質地非常絲滑，薄塗就能創造好氣色，疊擦也不會顯得太厚重，輕鬆打造韓妞最愛的水感嘟嘟唇，好感度破表！

▲過年5款「好媳婦唇膏」。（圖／翻攝官網）

▲YSL奢華緞面漆光唇釉 #610冰烏龍，NT$1,580。（圖／翻攝YSL官網）

＃香奈兒COCO持色潤唇膏 #928春櫻

不習慣擦口紅也沒關係！即使素顏也可以嘗試香奈兒COCO持色潤唇膏，滋潤且長效保濕，完全不怕顯唇紋，加上自然的潤色效果，完全看不出來有上妝呀，彷彿是天生好氣色。想要提升好人緣，一定要試看看這支帶著微微珊瑚橘調的「#928春櫻」。

▲過年5款「好媳婦唇膏」。（圖／翻攝官網）

▲香奈兒COCO持色潤唇膏 #928春櫻，NT$1,380。（圖／翻攝香奈兒官網）

＃3CE雲霧唇釉 #玫瑰豆沙CASUAL AFFAIR

韓妞人手一支的3CE雲霧唇釉，CP值實在太高啦，隨手一擦就能打造韓妞般的妝感，溫柔的「#玫瑰豆沙CASUAL AFFAIR」非常顯氣質，上唇後若有似無的絲絨感，光是微笑就能擄獲長輩們的心。

▲過年5款「好媳婦唇膏」。（圖／翻攝官網）

▲3CE雲霧唇釉 #玫瑰豆沙CASUAL AFFAIR，NT$480。（圖／翻攝蝦皮3CE 官方旗艦店）

＃1028唇迷心竅絲絨唇霧 #702多汁蘋果

小資族怎麼能錯過超夯的1028唇迷心竅絲絨唇霧呢！系列主打色的「#702多汁蘋果」，以特調蘋果牛乳的色調，為你打造紅潤好氣色，質地輕薄好暈染，卻飽和顯色，多疊幾層也不怕拔乾、緊繃感。

▲過年5款「好媳婦唇膏」。（圖／翻攝官網）

▲1028唇迷心竅絲絨唇霧 #702多汁蘋果，NT$350。（圖／翻攝1028官網）

關鍵字：

唇膏, 口紅, 好氣色, 素顏, 潤唇膏, DIOR, 香奈兒, 3CE, 1028, YSL

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