fb ig video ETtoday search mobile

營養師曝天冷更好瘦！「十日控卡食譜+瘦瘦湯」一次公開

>

▲▼十日控卡食譜+瘦瘦湯一次公開。（圖/Unsplash）

▲早上一杯無糖熱飲幫助啟動一天新陳代謝。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

不少人天冷就食慾大開，營養師高敏敏分享，其實冬天只要吃對東西更好瘦，可以靠飲食慢慢消耗熱量，如果對於減重還沒頭緒，不妨參考營養師的十日控卡食譜搭配瘦瘦湯，讓你整個冬天都苗條健康。

#調適期3天

早餐：雞蛋2顆＋腰果2顆＋熱綠茶1杯
午餐：地瓜1條＋雞胸肉1塊＋蔬菜1碗
點心：蘋果1顆
晚餐：爆汗湯（高麗菜1/4顆＋紅蘿蔔半條＋洋蔥1顆＋蛤蜊10顆＋薑絲）

#黃金期4天

早餐：雞蛋2顆＋熱黑咖啡1杯（or無糖茶）
午餐：白飯半碗＋煎鮭魚1塊 約掌心大小＋燙花椰菜一碗
點心：奇異果1顆
晚餐：排毒湯（高麗菜1/4顆＋紅蘿蔔半條＋洋蔥1顆＋帶皮南瓜3塊＋傳統豆腐半塊＋黑胡椒）

#維持期3天

早餐：雞蛋2顆＋核桃2顆＋熱綠茶1杯（or黑咖啡）
午餐：玉米1條＋雞胸肉1塊＋大番茄1顆
點心：任選水果 拳頭大小
晚餐：增強體力湯（白蘿蔔1/3顆＋香菇3朵＋白菜1/3顆＋棒棒腿1支＋紅棗1小把＋枸杞1小把）

▲▼十日控卡食譜+瘦瘦湯一次公開 。（圖／翻攝自fb/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏解釋，早上都會搭一杯無糖熱飲，目的就是為了暖身、暖胃，替身體做好代謝打底，再來午餐的主食，建議大家挑選根莖類或未精緻的全榖雜糧類，相對之下營養高、纖維多，熱量也相對較低，如果外食族不方便更換主食，白飯建議ˋ半碗即可。

如果嘴饞想吃甜食，不如來點天然水果，補充膳食纖維的同時 也補補維生素C、天然的水果多酚，營養師最後也貼心提醒，不要長期偏頗某些食物或是飲食，長期下來容易導致營養失衡。

關鍵字：

瘦身, 減重, 營養師, 控卡, 瘦瘦湯

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

女友變胖就想分手的三大星座男！TOP 1要求很多：不能變醜還要能幫夫

女友變胖就想分手的三大星座男！TOP 1要求很多：不能變醜還要能幫夫

星巴克1／15起連續三天買一送一　限定11款飲品「有星冰樂可選」

星巴克1／15起連續三天買一送一　限定11款飲品「有星冰樂可選」

米蘭男裝周／許光漢比帥李敏鎬！FENDI質感戶外風巨大枕頭包、話題音響誕生

米蘭男裝周／許光漢比帥李敏鎬！FENDI質感戶外風巨大枕頭包、話題音響誕生

乾淨的家就是最好的風水！日常養成「7個微習慣」、家裡久住不亂 2024短髮推薦超可愛日系「蘑菇短髮」　3種變化誰說很厚重 無印良品最新「托特包」上架就秒殺！通勤、約會收泫雅愛牌最百搭 這三星座老婆超難當！TOP 1桃花超多、脾氣又壞　光封鎖曖昧就處理不完 雙北首間LOPIA進環球中和　主打「破百款熟食」2／1開幕 為臥室挑選完美搭配的床頭櫃！4款設計最多人選 　時尚與機能性兼具 許光漢換時髦工裝、油頭新髮型出鏡！　帥到拿下FENDI全球男裝大使

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面