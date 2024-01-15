營養師曝天冷更好瘦！「十日控卡食譜+瘦瘦湯」一次公開

▲早上一杯無糖熱飲幫助啟動一天新陳代謝。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

不少人天冷就食慾大開，營養師高敏敏分享，其實冬天只要吃對東西更好瘦，可以靠飲食慢慢消耗熱量，如果對於減重還沒頭緒，不妨參考營養師的十日控卡食譜搭配瘦瘦湯，讓你整個冬天都苗條健康。

#調適期3天

早餐：雞蛋2顆＋腰果2顆＋熱綠茶1杯

午餐：地瓜1條＋雞胸肉1塊＋蔬菜1碗

點心：蘋果1顆

晚餐：爆汗湯（高麗菜1/4顆＋紅蘿蔔半條＋洋蔥1顆＋蛤蜊10顆＋薑絲）

#黃金期4天

早餐：雞蛋2顆＋熱黑咖啡1杯（or無糖茶）

午餐：白飯半碗＋煎鮭魚1塊 約掌心大小＋燙花椰菜一碗

點心：奇異果1顆

晚餐：排毒湯（高麗菜1/4顆＋紅蘿蔔半條＋洋蔥1顆＋帶皮南瓜3塊＋傳統豆腐半塊＋黑胡椒）

#維持期3天

早餐：雞蛋2顆＋核桃2顆＋熱綠茶1杯（or黑咖啡）

午餐：玉米1條＋雞胸肉1塊＋大番茄1顆

點心：任選水果 拳頭大小

晚餐：增強體力湯（白蘿蔔1/3顆＋香菇3朵＋白菜1/3顆＋棒棒腿1支＋紅棗1小把＋枸杞1小把）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏解釋，早上都會搭一杯無糖熱飲，目的就是為了暖身、暖胃，替身體做好代謝打底，再來午餐的主食，建議大家挑選根莖類或未精緻的全榖雜糧類，相對之下營養高、纖維多，熱量也相對較低，如果外食族不方便更換主食，白飯建議ˋ半碗即可。

如果嘴饞想吃甜食，不如來點天然水果，補充膳食纖維的同時 也補補維生素C、天然的水果多酚，營養師最後也貼心提醒，不要長期偏頗某些食物或是飲食，長期下來容易導致營養失衡。