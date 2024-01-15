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Hello Kitty 50歲生日錶開搶　俏皮表情躍錶帶卡哇伊

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▲▼Hello Kitty 。（圖／翻攝IG）

▲歡慶Hello Kitty 50周年與BABY-G 30周年共同打造聯名錶款BGD-565KT，4,300元。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本三麗鷗人氣角色Hello Kitty粉絲的荷包要小心了，今年是其誕生50周年的大日子，也是CASIO旗下女錶品牌BABY-G歡慶30周年的重要時刻，雙方再度聯手推出聯名錶BGD-565KT，以BABY-G初代型號「BGD-565」為基礎，結合1974年Hello Kitty首次登場時的白、紅、藍色調，創作讓人一眼認出的Hello Kitty錶，11日起至明日展開官方商城預購，引起熱烈的下訂潮，19日起則在實體通路正式上市。

▲▼Hello Kitty 。（圖／翻攝IG）

▲Hello Kitty 50周年與BABY-G 30周年聯名錶BGD-565KT，錶帶上裝飾1970年代Hello Kitty的笑臉、眨眼及驚訝表情圖案。

BGD-565KT腕錶最醒目的特色是錶盤上裝飾經典的紅色蝴蝶結，啟動背光功能就會出現Hello Kitty臉龐，構成完整圖案，白色錶帶則印滿1970年代Hello Kitty的笑臉、眨眼及驚訝等豐富表情圖案，細數整只錶共有50個Hello Kitty圖案以紀念50歲生日，別具巧思，附上的特殊包裝也饒富趣味，因為Hello Kitty的眼睛變成數字時標3與9，鼻子則長出指針了。

▲▼Hello Kitty 。（圖／翻攝IG）
▲開啟BABY-G腕錶背光燈，會出現Hello Kitty的臉龐。

Hello Kitty魅力無窮，連引領時尚潮流的南韓女團BLACKPINK成員Jisoo也是忠實粉絲，經常在代言的Dior包上掛著Hello Kitty吊飾展現童心，而去年底聖誕節時，更曬出頭戴聖誕帽、身穿聖誕裝的節慶版Kitty玩偶，她緊抱著新歡一臉甜蜜，而生活小物也少不了，她的手機殼正是Hello Kitty圖案。

▲▼Hello Kitty 。（圖／翻攝IG）
▲Jisoo是Hello Kitty鐵粉，緊抱著聖誕版的Hello Kitty玩偶。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

▲▼Hello Kitty 。（圖／翻攝IG）
▲Jisoo的手機殼也是Hello Kitty圖案。

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關鍵字：

Hello Kitty, CASIO, BABY-G, Jisoo

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