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《烈女朴氏契約結婚傳》10金句：打工用古裝劇的話來說，就是現代版奴婢

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實習記者施至真／綜合報導

由李世榮、裴仁爀主演的韓劇《烈女朴氏契約結婚傳》完美收官，融合了前世今生、穿越、懸疑推理等元素。劇情講述李世榮飾演的朝鮮時女子，在成親當晚丈夫突發去世，在成為寡婦後意外穿越到現代，並遇上和丈夫長得一模一樣的男子，兩人簽下契約婚姻書，並展開一段奇幻愛情故事，劇中每段感情線都充滿命運的羈絆，當中的金句台詞也引發討論。

＃打工用古裝劇的話來說，就是奴婢，拿錢做事的現代版奴婢。

＃人的內心……光是嫉妒就能變成地獄。

＃因為過去沒有改變，現在就不可能改變，我能做的，就是調動你的時間，你在這段時間要做什麼，就得自己決定了。

▲《烈女朴氏契約結婚傳》金句。（圖／翻攝IG@）

▲韓劇《烈女朴氏契約結婚傳》融合了前世今生、穿越等奇幻元素。（圖／翻攝IG@inhyuk_bb，下同）

＃人與人相遇的緣分，豈能是容易的事，況且我們有著夫妻之緣，請你別輕視。

＃無論去到何處，身份為何，你依舊是那個縫製美麗衣服的姑娘，一定能展翅高飛，前往想去的地方。

＃如果做不成夫妻，那麼就當朋友如何？

▲《烈女朴氏契約結婚傳》金句。（圖／翻攝IG@）

＃就算只能短暫停留，我也想待在你身邊，我不願錯過你的任何瞬間。

＃如果真的有來世，我一定會重生為那個人，你會與我重逢嗎？如此一來，到那時你也會看上我吧。

▲《烈女朴氏契約結婚傳》金句。（圖／翻攝IG@）

▲李世榮飾演的朴聯遇，意外穿越至200多年後的現代，與過世的丈夫再次相遇。（圖／翻攝IG@seyoung_10）

＃遇見你後，雖然讓我感受到了痛苦、悲傷和思念，卻十分萬幸，在你的時間裡，我得以短暫停留，能遇見你我十分開心。

＃看到你會覺得很溫暖、很感謝，也會擔心，有時候還會生氣或是討厭，所以不知道該怎麼辦才好，但我知道一件事，我眼前所見之人，不是任何人的影子，就只是你。你也是第一位…改變我命運的人。

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關鍵字：

李世榮, 裴仁爀, 烈女朴氏契約結婚傳, 金句, 韓劇

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