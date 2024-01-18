我適合什麼瀏海4測驗判斷！Lisa招牌修飾高額頭　劉亦菲同款只有1類人適合

文／美人圈

瀏海怎麼剪怎麼怪嗎？瀏海與每個人的臉形有極大程度的正相關，選對就能小臉又精緻，整個人美貌升級；選錯則有可能美貌封印，看起來相對黯淡，以下就透過4個簡單的測驗，一起找出各臉型最適合的瀏海吧！

各臉型適合瀏海測驗

1：看額頭高度

伸出手指橫放在額頭上，約從眉心到髮際線。

四指以上屬於高額頭，選A

小於等於四指屬於中低額頭，選B

▲測量額頭高度。（圖／IG@goyounjung，下同）

2：看額頭寬度

緊接著判斷額頭寬度，以整個額頭最寬的左右來看，通常寬度會跟兩側眉尾寬度一致，不是量左右太陽穴的寬度。

額頭寬，選A

額頭窄，選B

3：看顴骨

通常顴骨寬的人，整個臉會更有角度、接近菱形臉的感覺。

顴骨寬於大陽穴，選A

顴骨窄於太陽穴，選B

▲顴骨寬的人整個臉會更有角度。（圖／IG@_imyour_joy）

4：看下顎線

下顎角突出，選A

下顎角流暢不明顯，選B

▲Red Velvet Joy。（圖／IG@_imyour_joy）

各臉型適合瀏海推薦：

AAAB、AABB、ABAB、ABBBB適合：漫畫瀏海、空氣瀏海

如果你是這些組合的人，通常臉的上半部份量感較重，因此可以試試Lisa招牌的漫畫瀏海，特別能將視覺中心轉移到下半臉，使五官變得更精緻小巧。

▲Lisa招牌漫畫瀏海。（圖／IG@lalalalisa_m）

如果覺得漫畫瀏海相對厚重、更有個性，不妨試試像IU這樣的空氣瀏海也很適合！氣質會變得相對溫和、柔軟，也更友善各式臉型與風格。

▲IU的空氣瀏海。（圖／IG@dlwlrma）



AABA、ABAA、BAAB、BABB適合：八字瀏海

這些組合的人，通常臉型的骨骼感相對明顯、較為有稜有角，因此特別適合「八字瀏海」來修飾整體的臉部輪廓、變得更為流暢、柔和，且八字瀏海可搭配的髮型也多，放下來或綁起來都好看，也都具有一定程度的修飾能力。

▲宋慧喬。（圖／IG@kyo1122）



AAAA、AABA、ABAA、ABAB、ABBA、BAAA、BABA、BBAA、BBBA適合：法式瀏海

想更顯小臉、有感修飾額頭，一定要試試「法式瀏海」！法式瀏海相近於「空氣＋八字瀏海」的綜合體，額頭瀏海髮量變化更大、兩側瀏海的份量比八字更多，能很好的修飾下顎線、高顴骨，也因為兩側瀏海份量多，綁頭髮、不綁頭髮都非常好看又修飾，不僅臉變小，也多了些優雅感。

▲金世正法式瀏海範本。（圖／IG@clean_0828）

BBBB適合：旁分瀏海

如果你是這組人，其實沒有瀏海最能凸顯美貌！仙女姐姐劉亦菲就是非常標準的BBBB範本，整體臉型輪廓流暢、沒有太多的邊邊角角、整體份量感低，若再用瀏海蓋住額頭，反而會使整個人「被蓋住」。

▲劉亦菲。（圖／微博＠劉亦菲，下同）

從下圖就能看到更明顯的對比，空氣瀏海、偏厚的瀏海都使劉亦菲美貌稍稍扣了點分，少了把整個臉露出來的那種通透感、靈氣感。

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