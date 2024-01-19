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亮・珠寶／LV鈦金屬牛仔藍吊牌帥爆　行李箱微縮變項鍊

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▲▼LV,Boucheron珠寶 。（圖／公關照）

▲LV推出首個男士高級珠寶Les Gastons Vuitton 高級珠寶系列。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

積極拓展珠寶市場的LV（Louis Vuitton，路易威登），首度為男士推出Les Gastons Vuitton 高級珠寶系列，品牌腕錶暨珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof受辦人路易威登之孫加斯頓路易威登（Gaston-Louis Vuitton）探究事物的好奇心與古靈精怪個性啟發，為男性珠寶注入俏皮玩心，並以牛仔布為靈感，使用鈦金屬製作出名為「加斯頓藍Les Gastons Vuitton Blue」的新色，讓戴上珠寶的男士們各個時髦有型。

▲▼LV,Boucheron珠寶 。（圖／公關照）

▲LV Les Gastons Vuitton Large Tag吊墜白K金鑲鑽款（右）323,000元，黃K金及鈦金屬小型款115,000元。

Les Gastons Vuitton 高級珠寶系列名稱反映了設計概念，代表加斯頓路易威登多重的樣貌，分別從他身為收藏家、創作者與好奇心3個面向著手創作呼應主題的珠寶，以收藏家主題為例，藉由裝飾LV標誌性Monogram符號的吊牌項鍊、圈鍊展現他對收藏的熱情，也讓人輕易認出是出自LV的作品。

▲▼LV,Boucheron珠寶 。（圖／公關照）

▲布滿LV招牌符碼的Les Gastons Vuitton Gourmette黃K金項鍊，930,000元。

而展現創作者的絕妙創意，LV設計出Puzzle拼圖戒指與設計師吊墜，特色在於以雷射切割、精確的鈦金屬設計，並呈現鈦藍色Les Gastons Vuitton Blue；而熱愛旅行的加斯頓路易威登，對任何事物都抱持著高度的好奇心，因此採用白K金鑲鑽打造超迷你的LV行李箱造型耳釘、吊墜與項鍊，令人莞爾。

▲▼LV,Boucheron珠寶 。（圖／公關照）

▲LV Les Gastons Vuitton白K金鑲鑽Trunk項鍊，1,430,000元。

▲▼LV,Boucheron珠寶 。（圖／公關照）

▲模特兒戴LV Les Gastons Vuitton Puzzle黃K金與鈦金屬戒指157,000元，Designer吊墜296,000元。

各品牌中性風格珠寶也越來越受男性矚目，男星潘瑋柏最常戴Tiffany & Co. HardWear系列鍊節造型項鍊，周杰倫則深受擔任法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）的老婆昆凌影響，經常佩戴結合藍色陶瓷Clou de Paris巴黎飾紋與黃金Grosgrain羅緞直線刻紋、玫瑰金Godron同心圓和鑲嵌於白金上鑽石線條的Quatre Blue戒指，同系列另有黑白對比設計的Quatre Black系列手環、戒指等，也是百搭之作。

▲▼周杰倫 。（圖／翻攝IG）

▲周杰倫戴著Boucheron Quatre Blue戒指彈琴。（圖／翻攝jaychou IG）

▲▼LV,Boucheron珠寶 。（圖／公關照）

▲周杰倫佩戴的Boucheron Quatre Blue戒指，229,000元。（圖／Boucheron提供，以下同）

▲▼LV,Boucheron珠寶 。（圖／公關照）

▲Boucheron黑白分明的Quatre Black系列手環也是男士絕佳選擇。

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關鍵字：

亮珠寶, LV, Louis Vuitton, 路易威登, Boucheron, 寶詩龍, 周杰倫

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