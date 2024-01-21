11款好評「瑜伽褲」推薦！提臀收腹不顯駱駝蹄　千元有找擁有S曲線

文／美人圈

無論是運動、健身、還是瑜伽課程，絕不能缺少的配備絕對是「瑜伽褲」啦！選對瑜伽褲不僅穿起來舒適，還可以美美的運動，更讓人動力滿滿。下面就由小編推薦11款人氣「提臀瑜伽褲」，不僅上瑜伽、運動健身可以穿，日常穿絕對也為穿搭加分！

瑜伽褲推薦

1：AM ME No Limit 提臀高彈抑菌機能八分運動褲

習慣在褲子口袋放東西的女孩肯定飽嘗大部分瑜伽褲都沒有口袋的煩惱，AM ME幫大家解決這個問題，除了口袋之外，結合私密墊片及運動瑜伽褲，可以不用穿內褲也不會有妹妹很擠，而高腰的設計讓大家可以把腹部贅肉收起來，車縫線內縮設計加上海鷗線剪裁，在不同厚薄處會展現微微差異的光澤感，讓每個女孩都能擁有蜜桃臀，八分剛好還可以露出腳踝，好身材輕鬆get！

▲AM ME No Limit 提臀高彈抑菌機能八分運動褲，NT$1,880。（圖／@ammesporty、AM ME）

2：lululemon Align系列裸感瑜伽褲

提到瑜伽褲怎麼能不提到lululemon呢！博主幾乎人人一條的lululemon瑜伽褲，Align系列柔軟親膚的材質，讓大家在做任何瑜伽動作時，都不會感受到瑜伽褲的束縛，提臀效果也是好得沒話說，好看實用兼具也難怪一直是許多女孩購買瑜伽褲的首選品牌！

▲lululemon Align系列裸感瑜伽褲，HKD750（約NT$2,716）。（圖／@lululemontw、lululemon）

3：MICISTY 提臀美腿鯊魚褲

鯊魚褲有多有名應該不用小編多說，看起來小小一件，雖然穿脫上比較困難，但是實際上延展性超好，在縮腰包腹上同樣採高腰設計，而加寬的臀部雙層貼片，可以幫助提臀，擁有S曲線靠一條鯊魚褲就夠！

▲MICISTY 提臀美腿鯊魚褲，NT$990（參考momo售價）。（圖／Momo、@micisty_globalofficial）

4：Air Space PRO級曲線豐胯收腹輕塑褲

沒有練臀也能擁有歐美的火辣身材！在側臀處放上可拆式弧形海綿墊，無論是骨盆窄小，臀部扁平沒有腰線，還是梨形身材，都能修補先天的身材缺陷，誰都可以擁有黃金身材比例，絕對是扁臀人必備神褲！

▲Air Space PRO級曲線豐胯收腹輕塑褲，NT$790。（圖／Air Space）

5：Flexiflow 裸感高腰口袋修身機能長褲

來自香港的小眾品牌Flexiflow，採用高腰加寬無痕版型，讓肚子上的贅肉通通被藏起來，還可以同時提高臀型，而褲底的三角片立體車縫，讓大家再也不用擔心駱駝蹄露出來的尷尬情況，褲子側邊貼心的雙口袋設計，運動的時候帶一些貼身小物也沒問題。

▲Flexiflow 裸感高腰口袋修身機能長褲，HK$349（約NT$1,265）。（圖／Flexiflow）

6：Sweat&Sun 瑜伽褲

泰國小眾品牌Sweat&Sun在台灣雖然知名度不算高，但是資深的健身控們可是對它十分熟悉！採用適合所有亞洲肌膚的明亮色系，奶油色讓大家在夏天穿上看起來充滿朝氣有活力！而在收腰提臀上，Sweat&Sun瑜伽褲的版型也是好得沒話說，還不知道這個品牌的女孩們不妨給它一個機會吧！

▲Sweat&Sun 瑜伽褲 ，NT$1,649。（圖／Pinkoi）

7：Easyoga 修身舒適高腰九分褲

Easyoga是從台灣出發的國際品牌，所推出的瑜伽褲以超高品質著名，使用高機能布料，簡約的輪廓線搭配立體剪裁，高腰的設計把腰間肉完美隱藏起來，整體顯得簡單高級，也獲得許多專業瑜伽人士的推薦。

▲Easyoga 修身舒適高腰九分褲，NT$2,780。（圖／Easyoga）

8：Blvd of God Skin基本款黑色

過去品牌的1%系列瑜伽褲的提臀效果就獲得許多網友大力稱讚，而新推出的Skin系列，不僅提臀效果再次升級，布料也比過去的款式輕柔，而且這系列的瑜伽褲還添加了涼感紗，保證夏天也不會悶熱不透氣，絕對是女孩們夏天運動的最棒夥伴！

▲Blvd of God Skin基本款黑色，NT$1,980。（圖／Blvd of God、@blvdofgod）

9：Sweet Cheeks 迷彩翹臀長褲

傳說中的顯臀褲就是這件！由健身網紅Jessciababyfat創立，熱愛健身的女孩絕對知道！主打中間採用粗的臀線，臀部部分加深的陰影讓整個臀型顯得非常圓潤，更有立體感，翹臀輕鬆掌握！辣翻天的上身效果，除了在街上絕對回頭率超高，穿上它的女孩健身時也肯定更有效率！

▲Sweet Cheeks 迷彩翹臀長褲，NT$780。（圖／@jessicababyfat、Sweet Cheeks）

10：VCStyle CC聯名 高腰九分絕對翹臀抓皺長褲

VCStyle是一個為亞洲女性量身打造運動服裝品牌，嚴選機能性布料及親膚材質，專注於細節的修飾在運動時一點也不會刺激肌膚，更能享受運動的美好。此外，他們的瑜伽運動褲不僅擁有二分款、三分款等多種長度，還有強調輕薄及吸濕排汗的高機能布料，可以因應各種運動種類及環境。這款與專業健身教練CC聯名的翹臀系列，主打圓弧V型臀線，加上細針抓皺臀線，增加容易凹陷的上臀部位視覺飽滿度。

▲VCstyle CC聯名Change系列高腰九分絕對翹臀抓皺長褲，NT$1,680。（圖／IG@vcstyle.vc）

11：hyphy Revive 提提褲 隱形馬甲升級版 - 可可樹

名模林又立＆林可彤打造的品牌hyphy不僅有運動服，還有多款輕運動器材可以搭配使用，高彈、高延展性的輕磨毛技術讓運動服面料輕柔、擁有絕佳彈性，適合多種強度訓練（如慢跑、舉重、瑜伽、舞蹈等），少女配色讓運動裝變得更有型，每一次的運動或日常搭配都可以展現自己最美的一面。

▲hyphy Revive 提提褲 隱形馬甲升級版 ，NT$2,450。（圖／IG@hyphy.tw）

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