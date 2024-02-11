瑜伽初學者入門必看！10大種類＆基礎體式　天鵝式練腹部手臂最快

文／美人圈

「瑜伽」是一種近年來非常流行的運動之一，瑜伽公認好處就是可以改善人們生理、心理、情感和精神方面的問題。許多女性會利用瑜伽來雕塑身材，讓身形線條看起來更優美。而且瑜伽入門門檻非常低，可以在家中跟著影片輕鬆做，很適合運動新手。小編幫大家整理了最熱門的10種瑜伽＆在家就能做的5個瘦身瑜伽動作，趕快一起動起來。

▲瑜伽每周練習2-3次是最好的。（圖／freepik）

瑜伽每周最佳練習頻率

每周練習2-3次是最好的，特別對於初學者來說，身體需要一定的時間，去適應瑜伽動作，如果可以每天花1-2小時是最理想的時間。

瑜伽墊怎麼挑

在家中進行瑜伽訓練時，一定要使用瑜伽墊，才能避免受傷！挑選瑜伽墊有幾個注意事項，首先長度一定要超過自己的身高，厚度則須依照平時的運動習慣做選擇，如果是瑜伽初學者或是用於墊上肌力運動，建議選擇厚一點的瑜伽墊，厚度以6~8mm為佳，避免練習時關節疼痛、不舒服的問題產生；但如果是中級以上的瑜伽練習者，瑜伽墊厚度就可以稍微薄一點，以厚度4~6mm、且具備防滑效果的瑜伽墊為首選，避免練習進階動作時，手腳滑掉或不平衡的狀況產生。

▲瑜伽初學者建議選擇厚一點的瑜伽墊。（圖／Liforme）

瑜伽服／褲挑選重點

平常有在做瑜伽或皮拉提斯等運動一定都知道，穿著也是運動中很重要的一環，如果穿著不合適的衣服，可能在運動過程中領口或褲頭下滑，也可能因為過緊無法完整伸展身體，導致運動不到位，因此，很多品牌都有推出貼合身型、好穿又好看的機能瑜伽褲、瑜伽服，不僅提升動作靈活度，更可以展現身材勻稱感，運動時更加安全且不易曝光。

▲機能瑜伽褲、瑜伽服好穿又好看。（圖／AM ME）

瑜伽輔具有哪些

一般居家運動除了徒手跟練之外，也推薦以彈力帶、或是瑜伽柱這類輔助工具增加運動效果！瑜伽柱也可以叫瑜伽滾輪、泡沫軸，具體來說就是外層可能有一點顆粒的柱狀，在運動時搭配使用，不僅可以幫助降低肌肉緊張程度、維持關節活動範圍，也可以在瑜伽練習後，對筋膜進行放鬆，增加整體運動效果，並放鬆肌肉線條。

▲瑜伽輔助工具可增加運動效果。（圖／IG@barrel.fit）

10大瑜伽種類介紹

1：哈達瑜伽

哈達瑜伽是歷史最悠久的瑜伽，適合瑜伽初學者。「哈」在梵語中代表太陽、「達」則代表月亮，兩者有陰陽平衡之意。強調「控制身體和呼吸」，沒有要求動作要完全正確，而是著重於身體的「感受」，藉由呼吸、伸展和冥想來達到肌肉拉伸與身心放鬆。哈達瑜伽不需要特別準備器材，除了有簡單的初階動作適合瑜伽新手，也有較高難度的動作可以挑戰，特別適合日常壓力大、容易緊張或肌肉緊繃的人，都可以透過這種瑜伽來舒緩。

▲哈達瑜伽是歷史最悠久的瑜伽，適合瑜伽初學者。（圖／小紅書@PURE Yoga）

2：艾揚格瑜伽

艾揚格瑜伽強調「姿勢的精確性和呼吸鍛鍊」，訓練時著重穩定的呼吸搭配到位的動作，因為每一個姿勢都需要堅持較長的時間，常需要利用輔助工具，如：瑜伽椅、伸展帶、瑜伽磚來協助校正姿勢。溫和的拉伸和扭轉動作可以幫助調整骨骼和雕塑體態，適合駝背、脊椎彎曲等長期姿勢不正確的人，或是肌耐力較差、骨骼流失的年長者練習，但是初學者建議還是要由專業的瑜伽老師指導比較好。

▲艾揚格瑜伽強調姿勢的精確性和呼吸鍛鍊。（圖／小紅書@PURE Yoga）

3：流動瑜伽

流動瑜伽的動作型態與名字相呼應，不同姿勢之間的轉換非常流暢，強調的是隨著音樂快慢和呼吸長短來變換動作，姿勢編排相對其他種類也比較自由。流動瑜伽著重「伸展、力量和身體平衡」，有助於改善肢體協調的問題。因為做瑜伽時需要很專心，因此也可以改善注意力不集中的問題。需要有半年以上的瑜伽基礎，不然可能無法找到正確的發力點，適合喜歡舞蹈和音樂節奏運動的人。

▲流動瑜伽強調的是隨著音樂快慢和呼吸長短來變換動作。（圖／小紅書@堅持自律的可樂麻麻）

4：陰瑜伽