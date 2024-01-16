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新光三越「龍舞卡利HIGH」1／18登場　首7日天天刷3千送2千點就衝這波

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▲▼(業配)新光三越新春卡利High記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲新光三越龍舞卡利HIGH開始筆筆都回饋啦。（圖／記者李毓康攝，以下同）

時尚中心／綜合報導

龍年即將到來，準備開始犒賞自己了嗎？新光三越筆筆都有回饋的「龍舞卡利HIGH」1／18即將開跑，除了長達39天刷卡消費滿額直接享回饋之外，首7日還加碼刷skm pay搭配指定銀行信用卡購物滿3,000元起，即可獲得2000點skm points點數，讓你從年前採買就狂賺一波！此外還有超值福袋、扣點抽獎跟限定來店禮，超好用skm points加上次次回饋卡利HIGH，讓你一路賺到龍年。

▲新光三越龍舞卡利HIGH。（圖／業者提供）▲新光三越龍舞卡利HIGH。（圖／業者提供）

▲Just Gold鎮金店 躍動生肖系列純金串珠，推薦價9,600元（左）；RedLine Mini Ryu 好運龍來鑽石黃K金半鍊半線手鏈，價格店洽（右）。（圖／業者提供）

龍舞卡利HIGH筆筆回饋不手軟
全台最大連鎖百貨新光三越推出春節卡利HIGH，從1／18至2／25共39天期間，消費刷9間指定銀行信用卡，推出單卡刷卡累計滿1萬元以上回饋4％；滿6萬元以上回饋5％；滿30萬元以上回饋6％skm points點數，而使用新光三越行動支付skm pay，綁定指定銀行信用卡，消費任一單筆達3,000元，「立即再加碼1%」，等同最高可達7%回饋。

▲▼(業配)新光三越新春卡利High記者會。（圖／記者李毓康攝）

卡利HIGH最大特色就是回饋期間，每次消費都能累計，只要滿額就能回饋相應點數，省去複雜優惠方案，反正買就對了，且全台分店加線上購物全部都能「算進去」，聰明消費就等這時候。

此外，今年首七日再推出使用指定銀行信用卡，天天單筆刷滿3,000元就贈2,000點；新光三越台新聯名卡首二日，更推出單筆刷5,000元加贈3,000點，搭配卡利HIGH次次回饋，多重回饋絕對是過年購入新品的回饋最強檔。

▲新光三越龍舞卡利HIGH。（圖／業者提供）

▲DIOR MISS DIOR親吻香膏－花漾迪奧淡香水，推薦價2,250元（新品上市）。（圖／業者提供）

▲新光三越龍舞卡利HIGH。（圖／業者提供）

▲法雅客 PlayStation5 Slim光碟版輕薄型主機，推薦價17,500元。（圖／業者提供）

新光三越skm points超好用，食衣住行全都有
新光三越迎接龍年，規劃6大專屬回饋號召會員回娘家，進駐台灣蔚為話題的寶可夢，再推卡牌第二彈，而且是最夯卡片機台遊戲Pokémon Ga-Olé（寶可夢加傲樂）的活動特典卡匣「超夢」，1／19起只要是會員就可免費換，當日憑單店300元消費明細還可「再換一份」。

▲新光三越龍舞卡利HIGH。（圖／業者提供）

▲FENDI X FRGMT X POKÉMON 聯名系列Baguette包款，價格店洽。（圖／業者提供）

而每年的扣點抽大獎更不能缺席，即起至2／5扣20點週週抽價值6至7萬元的「周大福年年有餘黃金擺件」；即起至2／15扣100點可抽217萬元的「Mercedes-Benz EQA 250電動車」；即起至1／31扣1,000點抽可抽價值96萬元的「100萬「亞洲萬里通」里數」、扣100點週週抽價值2.5萬元的「樂活海洋學院 航海課程」。

▲新光三越龍舞卡利HIGH。（圖／業者提供）

▲即日起至2／15扣skm points 100點，就有機會將價值逾217萬的「Mercedes-Benz EQA 250電動車」開回家。（圖／業者提供）

▲新光三越龍舞卡利HIGH。（圖／業者提供）

▲BOTTEGA VENETA Candy Jodie包款，價格店洽。（圖／業者提供）

另外即起至2／11推出扣100點起可換超市年度夯品，包括LION高效護膚洗碗精、曾拌麵麻油椒香、SWISS MISS香醇牛奶巧克力粉、一度贊紅燒牛肉麵、萬家香柚子紫蘇和風醬等通通都換得到，且還與Klook合作，扣100點起可兌換「Klook新戶全站商品滿199折50元」、「全球飯店滿2500折250元折價券」等，更有礁溪長榮鳳凰、承億文旅等住宿券免費換。

▲新光三越龍舞卡利HIGH。（圖／業者提供）

▲BOBBI BROWN 幸運光采雙色頰彩盤，推薦價2,200元。（圖／業者提供）

秒殺福袋1／19起開搶，頂級和牛5折入手太狂
每年開賣就被秒殺的新光三越福袋，今年推出以龍為主題的「龍來運轉好運福袋」，袋子主體以採用再生材質製作，還可折疊收納、方便攜帶超實用，1/23起會員扣100點並以skm pay支付1,000元就能預購，每袋內都有價值3,000元的商品，Diamond Towers則將於大年初一現場販售「新年鑽屬福箱」，DORIS行李箱、風靡KPOP明星的BLUE ELEPHANT太陽眼鏡都是標配，會員扣100點並以skm pay支付 2,000元即可購買，每個福箱內總價值均超過7,000元。

▲▼(業配)新光三越新春卡利High記者會。（圖／記者李毓康攝）

而新光三越本次也首度開賣「帝王美食福袋」，包括年產量不到50頭的三田吉本牛，會員扣100點並使用skm pay支付 5萬元，即可以半價優惠購入10公斤、原價10萬元的頂級A5和牛，全台限量僅8份。此外還有「一整條鮭魚奢華福袋」、「S級痛風箱」等，1/19起會員將可於新光三越APP線上開搶。

▲新光三越龍舞卡利HIGH。（圖／業者提供）

福袋大獎全台祭出11顆鑽、7台按摩椅、7輛智慧電動機車、7組機票、7支手機，逾120組飯店住宿、豪華露營等超過5,000項好禮，包括台中中港店價值51.7萬元的「周大福18K／750白色黃金鑲天然鑽石戒指」、台北南西店SAMSUNG4K電視，加上LG敲敲門冰箱價值40萬元的「幸福成家專案」、Diamond Towers價值33.8萬的「Vivienne diamant SWEET 二克拉鉑金鑽戒」等。

▲新光三越龍舞卡利HIGH。（圖／業者提供）

▲新光三越「龍來運轉好運福袋」 台中中港店首獎，價值51.7萬的「周大福18K750白色黃金鑲天然鑽石戒指」。（圖／業者提供）

針對龍年新春，新光三越也在1／25至2／9期間，推出應景限量單品，包括會員可免費兌換「寶可夢新春紅包袋6入組」，或是扣50點可兌換插畫家ericoco操刀的「財運長龍！龍年春聯2入組」，新春走春全台共規劃超過百場的過年系列活動，包括《昇龍聚福Loong blessedness》藝術空間展、《獅皇競甲辰年 飛龍在天迎新春》、超過300件彩繪燈籠打造《台南400系列展 就4台南燈展》等傳統過年節氣活動。

▲新光三越龍舞卡利HIGH。（圖／業者提供）▲新光三越龍舞卡利HIGH。（圖／業者提供）

▲集雅社 LG AeroFurniture新淨几AS201PWU0，推薦價15,900元；SAMSUNG 77型OLED 4K智慧顯示QA77S95CAXXZw，推薦價154,900元。（圖／業者提供）

關鍵字：

新光三越, 龍舞卡利HIGH, 龍年福袋

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