染後「4周養護法」讓髮色更持久　不想掉髮多補充維生素、鋅鐵

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

想要擁有好看的髮色與造型在開春換新氣象，良好的髮質養護習慣是很重要的關鍵，可以幫助後續造型更加完美，專業生髮中心醫師陳詠婷、ZIN Hair Styling造型師Winnie就分享頭皮養護與鎖色修護5大秘訣。

專業生髮中心醫師陳詠婷頭皮養護Tips：

1.根本調理頭皮

調適心理壓力，飲食多攝取鐵、鋅、蛋白質、維生素C和維生素D。

2.居家頭皮護理

依頭皮性質挑選合適洗髮精，維持油水平衡狀態，Omega-9幫助修護皮脂膜，建立適合頭髮生長的環境；使用頭皮精華搭配按摩，促進養分吸收。

造型師Winnie分享鎖色修護Tips：

1.鎖住染後髮色

染髮後4周是護色關鍵，選用弱酸性的護色洗髮精溫和清潔，平衡頭皮pH值、修護毛鱗片，讓美麗髮色更持久。

2.染後頭皮養護

染劑的鹼性成分會影響頭皮pH值失衡，使頭皮變得敏感，推薦選用含Omega-9或胺基酸成分髮品，修護受損髮肌，並搭配頭皮精華保濕舒緩。

3.秀髮天使光圈

使用潤髮或髮膜產品時搭配浴帽，讓熱蒸氣停留5到10分鐘，簡易HOME SPA步驟加速修護成分吸收，吹整前塗抹髮油，撫平毛鱗片並改善髮絲乾澀。

【推薦單品】

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源於亞馬遜雨林的純淨髮品rahua，100% 純素、天然有機植萃配方，全系列洗護產品皆添加rahua果油，豐富Omega-9營養幫助減少水分流失、修護髮肌皮脂膜，強化頭皮肌膚的天然屏障能力。大容量包裝瓶身採用可回收材質製造，可重複填充使用，延長包材使用時限、減少運送時所產生的碳足跡。

＃uka 舒活頭皮按摩刷，售價680元



秉持日本職人匠心嚴謹精神，輕質矽膠材質、精心設計掌心大小尺寸，居家也能零死角刷按頭部穴位，簡單優雅放鬆頭皮，幫助洗髮深層清潔，還可以搭配頭皮精華按摩、促進循環，總共有4種硬度，可依頭皮狀況及壓力緊繃程度挑選，在日本上市就狂銷的好物。

＃Christophe Robin 刺梨籽油柔亮修護髮膜，250ml、售價1980元

細緻霜狀質地深層修護髮絲，刺梨果油加上刺梨籽油可以更加強化髮絲的修護力，注入滿滿保濕頤養能量；旋覆花精萃幫助穩固髮芯色素，重拾髮絲原生健康的飽滿色澤，塗抹後僅需停留1分鐘即可洗淨，提供現代人瞬效護髮的最佳選擇。

＃SACHAJUAN 無重力極致修護精露，50ml、售價1700元

蘊含10%的摩洛哥堅果油、沙棘果油複合物，幫助呵護、保養每根髮絲，具標誌性的清新果香，搭配輕盈不黏膩的免沖洗護髮配方，幫助秀髮抵抗熱風傷害，乾濕髮皆適用。