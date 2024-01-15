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吃葡萄補血竟是錯！營養師曝「連皮帶籽吃」最營養

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▲▼營養師曝葡萄「連皮帶籽吃」最營養 。（圖／Unsplash）

▲葡萄營養多，適量攝取對身體有益。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

你也是葡萄控嗎？最愛吃哪種顏色的葡萄？營養師高敏敏分享，一樣是葡萄，但是營養卻大不同，像是綠葡萄的維生素C含量最高、紅葡萄的熱量最低，同時提醒大家葡萄「要吃前再洗」，因為洗過就不能放啦！盤點葡萄營養，看看你了解多少？

#綠葡萄

維生素C最高，抗氧化且可以協助生長膠原蛋白。

#黑葡萄

富含維生素B群，幫助補充活力跟免疫力。

#紫葡萄

維生素A幫助提升夜間視力，同時能保持皮膚健康。

#紅葡萄

相同重量情況下，熱量最低，雖然維生素A逼近0，但富含花青素和多酚類，能幫助抗老。

除此以外，葡萄的營養好處也不少：

▲▼營養師曝葡萄「連皮帶籽吃」最營養 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

1.私密處健康

內含白藜蘆醇、鞣花酸和前花青素，幫助維護私密處的健康。

2.抗發炎

內含酚酸類和類黃酮，有助清除自由基。且同時擁有很好的抗發炎、抗癌效果。

3.整顆都能吃

葡萄的皮、籽都有營養，建議連皮帶籽一起吃，營養更豐富。

4.養顏美容

維生素C含量高，可以幫助肌膚美白保濕，促進膠原蛋白合成。

5.降血壓

葡萄屬於高鉀水果，可穩定血壓，不過腎臟病友也相對需要注意攝取量。

6.恢復體力

葡萄屬於中高升糖水果，含有大量葡萄糖，可快速恢復能量，若是運動後想加速補充體力的人，也可以選擇吃葡萄，但是控糖者、糖尿病友不適合多吃。

葡萄的常見疑問，營養師也幫大家解答

Q：一天可以吃多少葡萄？

營養師常說的「一份水果」大約是15顆葡萄，一般人建議每天可吃2-3份水果，而葡萄屬於中升糖指數水果，糖尿病患者要控制攝取量。

Q：吃葡萄可以補血嗎？

每100公克的葡萄，只有0.8毫克的鐵，呈現的紅紫色主要來自於「植物色素花青素」，若是想補充鐵，可以吃鴨血、豬肝、紅莧菜等含鐵量高的食物，再搭配葡萄的為他命C 幫助鐵質吸收。

關鍵字：

葡萄, 營養師, 營養

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