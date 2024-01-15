年前、尾牙先進廠保養接財運！3大頂級護膚奢寵肌膚太豪氣

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

想要年末尾牙、過年擁有好氣色，「進廠保養」是絕對很必要的事情，害怕醫美的人做做護膚也是很推薦的選項，不僅可以讓自己身心放鬆，透過專業美容師的手技呵護，臉部肌膚狀態會更進階，以下就盤點多家厲害的SPA養膚療程，該好好犒賞自己了。

＃YSL 夜光金萃頂級護膚饗宴

亞洲女性最在乎肌膚的毛孔問題，尤其是YSL的極效活萃夜光仙人掌超級精華，早就是很多粉絲有感回購的好物，這次更加碼推出護膚療程，直接為此精華量身定做的法式手技，更搭配黑卡VIP私藏明星商品「金緻奢華精華油」作為頂級按摩油，豪奢塗抹於肩頸，整個貴氣程度超爆表。

＃海洋拉娜 超奢原晶黑卡護膚

海洋拉娜在2024年的冬季攜手皇家頂級御用Baccarat巴卡拉水晶，斥資千萬為品牌貴賓打造出「專屬頂層水晶套房」黑卡護膚，除了佈置超奢華，連護膚用的產品都是才剛剛上市的最頂級創世紀原晶逆時金萃，選用英國引進的舒壓手法，全面啟動肌膚逆齡能量。

＃瑪琍嘉蘭 超導熱塑美顏護理

在1963年就獨創的「塑膜」護理，風靡法國女性時尚圈，2023年品牌將此概念結合全新科技，將60年的專業美肌護理經驗持續傳承進化，搭配活性成分配方以及溫感熱塑敷膜，邊上膜邊進行臉部區分提拉，全方位緊緻小臉。