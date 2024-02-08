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常吸二手菸？營養師曝「顧肺食物」　芭樂、花椰菜都上榜

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▲▼營養師曝「顧肺食物」　芭樂、花椰菜都上榜 。（圖／Unsplash）

▲花椰菜可幫助加強肝臟解毒能力。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

研究報告指出，平均每25分鐘就有一人因為菸害失去生命，菸害對身體健康危害大，輕者會讓記憶力降低，重則會引起肺衰竭，就連生殖系統都會大受影響，營養師高敏敏指出，除了積極戒菸、拒吸二手煙，顧肺食物也要補足，才能將傷害減到最低。

▲▼顧肺食物。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲顧肺食物。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏指出，吸菸者將菸直接吸入肺部，內含有超過7,000種化學物質和化合物，其中數百種是有毒的，還有至少93種已知的致癌物，而即便不吸菸，若身處菸害環境內，世界衛生組織指出，與吸菸者同住，得到肺癌的機會比一般人高出20%-30%。

而菸熄滅後，在環境殘留的毒性化合物，是超過11種高度致癌物，會附著在頭髮、地毯、衣服、食物、傢俱、車內等會殘留好幾個月，長期接觸亦會增加罹癌風險，若是嬰幼兒，認知能力可能缺陷。

這時候除了提醒吸菸者戒菸以外，也可以多吃顧肺食物，幫助維持健康。

#芭樂、奇異果

富含維他命C， 幫助肺結締組織膠原蛋白生成，同時抵抗自由基傷害。

▲▼營養師曝「顧肺食物」　芭樂、花椰菜都上榜 。（圖／Unsplash）

#秋刀魚

內含豐富Omega-3脂肪酸，有抗發炎之功效，幫助強化呼吸道免疫力。

#葡萄、藍莓

內含抗氧化的植化素，可清除體內的自由基，幫助抑制癌症。

▲▼營養師曝「顧肺食物」　芭樂、花椰菜都上榜 。（圖／Unsplash）

#水2000ml

營養師常常在說要充足飲水，不僅是為了加強毒素代謝，還能幫助清除痰液。

#白菜、花椰菜、白蘿蔔

十字花科蔬菜含蘿蔔硫素等，可幫助加強肝臟解毒能力。

▲▼營養師曝「顧肺食物」　芭樂、花椰菜都上榜 。（圖／Unsplash）

#紅蘿蔔、南瓜

內含Β-胡蘿蔔素，幫助提升上呼吸道抵抗力，舒緩支氣管炎。

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關鍵字：

顧肺, 營養師, 食物, 菸害

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