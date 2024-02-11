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超準！憑直覺挑一杯「最貴的酒水」　秒測你在別人眼中的樣子

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記者曾怡嘉／台北報導

在別人的眼中你是怎樣的人呢？相信大部分的人都會好奇吧？《小紅書》上有個有趣的心理測驗，憑直覺挑一杯你覺得最貴的飲料，就可以透視別人眼中是怎麼看你。

#不要思考，你覺得最貴的飲料是哪一杯呢？

▲▼最貴酒水心理測驗。（圖／翻攝自小紅書） 

▲（圖／翻攝自小紅書）

--------------------（下有解析）

挑選1的你

第一次見到你，會覺得不太好相處，但是深入了解後，會發現你其實很可愛，對朋友更是親切體貼。你對很多事情都有強烈好奇心，但卻不是一個衝動的人，凡事會思考利弊得失再去做。

挑選2的你

對自己的要求很高，不喜歡讓人看到你脆弱的一面，但對朋友來說，你是很好的說心事的對象，朋友不算多，但是每個都很要好，有時候別給自己太大壓力，有時候不強求，事情反而比想像來得順利。

挑選3的你

你外冷內熱，腦子裡總有些天馬行空的想法，朋友都覺得你很有趣，平時也喜歡涉獵流行美容新知，善於發掘生活中美好的事物，在朋友圈中是很受歡迎的開心果。

挑選4的你

你很講義氣，朋友給你的託付都會放在心裡，但有時候心情好壞都寫在臉上，和你相處有時候會有點壓力，不過你就是一個善良的人，要有很深的交情才知道你是可遇而不可求的朋友。

挑選5的你

你很聰明，遇到任何事情都能冷靜面對，頭腦清晰且非常有條理，任何事情都有SOP，或許你在工作上不是主管，但卻有把大家團結凝聚的本事，擁有強大的個人魅力。

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關鍵字：

飲料, 心理測驗, 小紅書

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