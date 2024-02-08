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掉髮變多、生氣易怒！盤點熬夜的6大後遺症，你中了幾個？

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▲▼盤點熬夜的6大後遺症，你中了幾個？ 。（圖／Unsplash）

▲長期熬夜是減重的大敵。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

終於等到了農曆春節連假，說好了要好好休息，可是到了晚上又捨不得睡，大部分的人都是過著日夜顛倒的時間，每天起床都好累！要知道熬夜是減重和美容的大敵，網搜熬夜的6大後遺症，你中了幾個呢？

#脾氣暴躁，怒火隨時會被點燃

長時間睡眠不足，雖然自己並沒覺得特別不對勁，但是情緒就是容易緊繃易怒，動不動一點小事就容易發脾氣，朋友家人和你相處都得要皮繃得很緊，無形中帶給身邊人不少壓力。

▲▼熬夜後遺症。（圖／Unsplash）

#反應遲鈍，容易忘東忘西

以前反應很快，現在容易慢一拍，健忘症頭堪比老化症狀，經常在重要時刻恍神中，有時候別人剛說的話，你一下子就忘記了，該做的事情卻怎麼也記不起來，呈現一種人在心不在的狀態。

#容易感冒，小病痛一直來

最近抵抗力變得好差，感冒接二連三，才剛康復又覺得身體不對勁，熬夜一段時間後，當身體處於慢性發炎狀態而不自知，所以容易感冒，免疫力也跟著下降。

#皮膚暗沉無光

上妝都覺得不太服貼，皮膚容易乾燥，看起來沒有光澤，眼睛浮腫，甚至有時候會開始冒痘，總之肌膚質感每下愈況，熬夜真的是美容的大敵。

▲▼熬夜後遺症。（圖／Unsplash）

#視力模糊

熬夜又加上拚命用3C產品，用眼過度讓視力大不如前，眼睛乾澀無神，有時候連隱形眼鏡都戴不住。

#掉髮變多、頭皮屑增加

長期熬夜體內新陳代謝大受影響，首先會發現掉髮增多，頭皮也會因為乾燥或是出油頻繁，整個頭皮屑控制不住。

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關鍵字：

熬夜, 壞處, 後遺症

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